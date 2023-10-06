Roma, Zeki Çelik'in asistleriyle coştu!

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UEFA Avrupa Ligi G Grubu’nda yer alan favori takımlardan Roma, gruptaki 2. maçında konuk ettiği Servette’i 4-0 yendi. Karşılaşmada İtalyan ekibini farklı galibiyete taşıyan golleri Lukaku (Dk.21), Belotti (Dk.46 ve 59) ve Pellegrini (Dk.52) attı.

Lukaku ve Pellegrini’nin gollerinin pasını milli futbolcumuz Zeki Çelik verdi. Bu sonuçla Roma 6 puana yükselirken İsviçre ekibi Servette henüz puanla tanışamadı.

LIVERPOOL 2-0 KAZANDI

E Grubu’nda yer alan bir başka favori Liverpool da sahasında Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımını 2-0 yendi. Grupta 2’de 2 yapan İngiliz ekibinin gollerini Gravanberch (Dk.44) ve Jota (Dk.90+2) kaydetti. Liverpool 6 puana yükselirken, Union Saint-Gilloise 1 puanda kaldı.