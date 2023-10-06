Spartak Trnava-Fenerbahçe maçına Joshua King damgası! Büyük trajedi yaşamıştı, bir ilke imza attı

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Joshua King'in performansı dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'IN 11 TERCİHİ

Kartal, Rizespor karşısında ilk 11’de forma verdiği ve tedbir amacıyla Slovakya’ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra Livakovic, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic ve Edin Dzeko’yu yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam mücadeleye şu 11le çıktı:

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, King, Kent, Batshuayi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçede file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11’de forma giydi.

Sarı-lacivertli ekipte Hırvat kaleci Livakovic’in takıma dahil olmasının ardından yedek kalan İrfan Can Eğribayat, ligde 4, Avrupa’da ise 1 maçta yedek soyunmuştu. Genç file bekçisi, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11’de görev aldı.

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TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçenin Spartak Trnava ile oynadığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

JOSHUA KING ŞOV YAPTI

Slovakya'da oynanan maçın 70 ve 81. dakikalarda sahne alan King, son 2 karşılaşmada 3 gol kaydetmiş oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupaları kariyerinde grup aşamaları ve sonrasındaki ilk gollerini Spartak Trnava ağlarına gönderen Joshua King, Konferans Ligi gruplarındaki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

TRAJEDİ YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçının ardından King'in özel şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

King, golünün ardından, kaybettiği yakınına ait duygusal açıklamalarda bulunmuştu. Joshua King yaptığı açıklamada "Maalesef şoförümü, aynı zamanda amcam gibi çok yakınım olarak gördüğüm bir kişiyi kaybettim O bizim için bir aile gibiydi. Çok yakındı. Her gün oğlumu okula götürüyordu, ailemi her yere götürüyordu. Ben onu sanki ailemden amca gibi görüyordum. Dört gün önce vefat etti. İki gün önce cenazesine katıldım ve bu maçtan önce de ’Eğer bugün gol atarsam ona armağan edecektim’ düşündüm. Benimle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi ama benimle çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş Fenerbahçeli oldu" demişti.

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AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bu açıklamanın ardından Murat Adkovayçin’in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Murat Adkovayçin’in 25 Eylül tarihinde Ümraniye, Esenkent mahallesinde yaşanan bir kavga sonucu darp edildiği 3 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda özel şoför olarak çalışan Murat Adkovayçin, eşi Z.G.(32) ile mangal yaptığı sırada daha önceden tartışmalı olduğu akrabası Muhammed Can U.(28)’in yanlarına geldiğini belirlendi. İkili arasında yeniden başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü bu sırada Murat Adkovayçin’in göğsüne ve başına aldığı darbelerle yere yığıldığı belirlendi. Murat Adkovayçin hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli Muhammed Can U., gözaltına alınarak kasten yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Hastanede tedavi gören Murat Adkovayçin, 28 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine, şüpheli Muhammed Can U. Savcılık talimatıyla bir kez daha yakalandı. Bu kez cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.