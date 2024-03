Robert Vittek'ten Türkiye itirafları ve ilginç transfer anısı: 'Kalp krizi geçirecekmiş, yanlış kişiyi almışlar'

Haberin Devamı

Nürnberg ve Lille gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydikten sonra 2010 yılında Ankaragücü’ne transfer olan Robert Vittek, 24 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Başkent ekibindeki başarılı oyununun ardından Trabzonspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları da giyen Slovak eski yıldız, yaşadığı çapraz bağ sakatlığından dolayı istediği performansı sergileyemedi. Slovakya Milli Takımı’nın tarihindeki en golcü ikinci ismi olan Vittek, Ankaragücü ve Trabzonspor’daki dönemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SLOVAK ESKİ YILDIZ ROBERT VİTTEK’İN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“YABANCI YILDIZLAR VE KALİTELİ ANTRENÖRLER, SÜPER LİG’İN KALİTESİNİ VE İTİBARINI ARTIRDI”

Türkiye’ye transfer olmadan önce Almanya ve Fransa gibi üst düzey liglerde forma giydiğini belirten Vittek, “Türkiye'nin büyük bir futbol ülkesi olduğunu söylemek isterim. Tabii ki çok gelişmiş iki futbol ülkesini karşılaştırmak çok zor ama Türkiye, tutkusu ve futbolu seven insanlarıyla bu liglerle yarışıyor. Yabancı yıldızlar, Süper Lig’in kalitesini artırdı ve ligi sadece seyirciler için değil diğer yüksek kaliteli oyuncular için de çok cazip bir lig haline getirdi. Sadece yerli değil, kaliteli antrenörler de ligin itibarını artırdı. Türkiye'de herkes futbol için yaşıyor ve futbola gönül veriyor, en önemlisi de bu. Orada bulunduğum süre boyunca futboldaki organizasyon bazen eksikti ancak herkes gerçekten gelişmek ve öğrenmek istiyordu. Bu çaba bile çok güzeldi” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE FUTBOL, TARAFTARLAR İÇİN BİR DİN GİBİYDİ. TARAFTARLAR, TAM ANLAMIYLA FANATİKLER”

Süper Lig’deki stadyum ve taraftar atmosferine değinen efsanevi santrfor, en etkilendiği atmosferlerden de bahsederek, “Stadyumlardaki atmosfer bazı maçlarda tam anlamıyla heyecan vericiydi ve büyük maçlarda her zaman harikaydı. Taraftarlar tam anlamıyla fanatikler, her şeylerini veriyorlar. Türkiye’de futbol, taraftarlar için bir din gibiydi. Taraftarlar, iyi performans sergilediğinizde sizi omuzlarında taşıyorlar. Kişisel olarak, 4 büyük kulüpteki atmosferden de etkilendim. Her birinin özel bir yanı vardı ve böyle atmosferlerde oynamayı çok sevdim. Ama tabii ki en çok Ankaragücü ve Trabzonspor taraftarlarından etkilendim” dedi.

“GALATASARAY, BENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ AMA KULÜBÜM…”

Nürnberg’de 133 maçta 43 gol ve 28 asistlik harika performansının ardından Süper Lig’den gelen transfer teklifine dikkat çeken Vittek, konuyla ilgili olarak şöyle devam etti: “O dönem Galatasaray’ın ilgisi vardı. Bunu duyunca çok memnun oldum ama Avrupa’nın dört bir yanından da teklifler aldım. Bundan dolayı kulübüm, benim için yüksek bir transfer ücreti talep etti. Ben de sadece futbola ve kendime konsantre oldum.”

“KULÜP ŞOFÖRÜ, YANLIŞ KİŞİYİ TESİSLERE GÖTÜRÜNCE TAKSİ TUTUP KULÜBE TEK BAŞIMA GİTTİM”

2010 yılında Ankaragücü’ne transfer olduğu dönem havalimanında yaşadığı ilginç olayı anlatan 41 yaşındaki eski yıldız, “Ankara’ya vardığımda çok komik bir olay yaşadım. Kulübün şoförü beni dış hatlar terminalinde bekliyordu ama ben iç hatlar terminalinde inmiştim. Ben inmeden önce havalimanında birisi kulübün arabasına binmiş ve şoför o kişiyi tesislere götürmüş. Şoförün götürdüğü o yanlış kişi, kulüp restoranına gidip sessiz bir yerde yemek yemiş. Şoför, kulüpteki yöneticiyi restorana götürmüş. Restorana giden yönetici, o yanlış kişiyi görünce neredeyse kalp krizi geçirecekmiş. Bu yüzden ben de hemen bir taksi tutup, havalimanından kulüp tesislerine tek başıma gitmiştim. Oraya gittiğimde o kişi kulüp tesislerinin girişinde sessizce sigara içiyordu” diye söyledi.

“GEREMİ, ROTHEN, ZEWLAKOW VE SAPARA GİBİ OYUNCULARDAN KURULU ÇOK İYİ BİR TAKIMIMIZ VARDI”

Ankaragücü’nde 24 maça çıkan ve 7 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Vittek, başarılı dönemiyle ilgili şöyle devam etti: “Ankara'da kendimi çok iyi hissettim. Orada birkaç vatandaşım vardı ve bu da işimi kolaylaştırdı. Özellikle Marek Sapara ile sadece saha içinde değil, saha dışında da birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Takım olarak da çok iyiydik. Geremi, Rothen, Michal Zewlakow ve Marek Sapara gibi oyuncular vardı. Ayrıca mükemmel antrenörler Roger Lemerre ve Ümit Özat ile çok iyi bir takımımız bulunuyordu. Kulübün kaderine ya da bazılarımızın ayrılmak zorunda kalmasına üzüldüm çünkü Gökçek ailesi harikaydı.

“TRABZONSPOR’DA SAKATLANMASAYDIM DAHA FAZLA GOL ATARDIM”

Ankaragücü’ndeki başarılı oyununun ardından Trabzonspor’un yolunu tutan ancak bordo-mavili ekipte yaşadığı sakatlıktan dolayı istediği süreyi bulamayan 41 yaşındaki eski futbolcu, “Trabzonspor'da oynadığım maç sayısından daha fazla sakatlık yaşadığım doğru. Buna rağmen güzel anılarım var ve kulüpte iyi bir izlenim bıraktığımı düşünüyorum. Trabzonspor, büyük bir kulüp. O dönemde Burak Yılmaz, Halil Altıntop ve Onur Kıvrak gibi harika oyunculara sahiptik. Aynı zamanda gerçekten harika insanlardı. Sakatlanmamış olsaydım Trabzonspor’da daha fazla gol atacağıma inanıyorum” dedi.

“ŞENOL GÜNEŞ, EFSANEVİ BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ. ONUN BAŞARILARINI KİMSE UNUTMAMALI”

Trabzonspor’daki döneminde teknik direktör Şenol Güneş’le çalışan ve tecrübeli taktisyenle ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Robert Vittek, şunları söyledi: “Şenol Güneş, büyük ve efsanevi bir teknik direktördü. Trabzonspor’da onun yönetiminde antrenman yapmak ve çalışmak bir onurdu. Şenol Güneş’in, ayrıca çok iyi anlaştığımız harika bir teknik kadrosu vardı. Şenol Hoca, Beşiktaş’ta yaşadığı sadece iki şampiyonlukla bile teknik direktörlük vasfını kanıtladı. Şenol Güneş’in, Trabzonspor ve Türkiye Milli Takımı’nda gösterdiği başarıları ve harika çalışmalarını kimse unutmamalı.”

“GİUSEPPE MEAZZA’DA INTER’İ YENDİĞİMİZ MAÇ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK”

2011 yılında Şampiyonlar Ligi’nde Inter’i deplasmanda 1-0 yendikleri maça da değinen Slovak eski yıldız, tarihi maçla ilgili konuşarak, “Inter ile oynadığımız maç tüm Trabzonspor taraftarları ve elbette biz oyuncular için kulüp tarihinde unutulmayacak bir maç oldu. O gün Giuseppe Meazza’da sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın her yerinden Trabzonspor'u seven ve destekleyen taraftarlar vardı. Harika Inter kadrosu bizi yeteneklerimizin maksimumunu oynamaya zorladı ve takım olarak kazandık. Duygularımız harikaydı ve tarif edilemezdi” dedi.

“2022’DEKİ ŞAMPİYONLUK TÜM KULÜP VE ŞEHİR İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARIYDI”

2022 yılında Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor’un yıllar sonra kazandığı zaferle ilgili düşüncelerini dile getiren Vittek, “Bana göre, tüm başarının çok önemli bir parçası olan Abdullah Avcı gibi deneyimli bir teknik direktörle birlikte iyi bir takım oluşturuldu. Aynı zamanda İstanbul’daki büyük takımların istikrarsız performansından yararlanmasını bildiler. Bu şampiyonluk kulüp ve tüm şehir için büyük bir başarıydı” diye vurguladı.

“CAN YILMAZ UZUN, TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK BİR FAYDA SAĞLAYACAK”

Nürnberg formasıyla attığı gollerle kulübün efsaneleri arasında yer alan Robert Vittek, bu sezon Nürnberg’de attığı gollerle Bundesliga 2’de gol krallığı yarışında iddialı konumda olan ve A Milli Takımımızı seçen Can Yılmaz Uzun’la ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı: “Açıkçası Nürnberg’i takip ediyorum ve Can Yılmaz Uzun’u da elbette biliyorum. Can’ın Türk futboluna büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Çünkü Almanya Milli Takımı da onunla ilgileniyordu. Bu ilgi Can’ın çok iyi bir sinyal verdiği anlamına geliyor. Türkiye’deki insanlar, Can’ın kendilerini seçtiğinden dolayı sevinmeli.”