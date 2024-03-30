Arda Güler, Avrupa'yı karıştırdı! Devler talip oldu, Real Madrid'in kararı...

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Real Madrid'de son dönemde süre almaya başlayan ve A Milli Takım'ın Avusturya maçında 11'de sahaya çıkan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle 2023 yılında forma şansı bulamamıştı.

Sakatlıklarını atlatan Arda Güler, ilk golünü Celta Vigo karşısında atarken bir sonraki maçta orta sahadan çektiği şutla Avurpa'nın gündemine oturmuştu.

DEVLER TALİP OLMUŞTU

Real Madrid'de süre bulamadığı dönemde ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Arda Güler ile İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti.

BU KEZ DEVLER İSTEDİ, LA LIGA'DAN KİRALIK TEKLİFLERİ

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İspanya basınında çıkan son haberlere göre; Arda Güler'e bu kez Bundesliga'nın 2 devi tlaip oldu.

Bayern Münih, genç futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Real Madrid'e kiralama önerisinde bulundu.

LA LIGA EKİPLERİ DE DEVREDE

Ayrıca Las Palmas ve Getafe'nin, önümüzdeki sezon Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

SATIŞA İZİN YOK

Haberlerde; Arda'nın yaz takımdan ancak kiralık formülüyle ayrılabileceği ve satışın asla gerçekleşmeyeceği vurgulandı. Kiralama formülü konusunda ise EURO 2024 ve ligin son haftalarındaki performanslara göre karar verileceğinin altı çizildi.