Rizespor, İstanbul'a 10 eksikle geldi! Fenerbahçe'de Mesut Özil oynayacak mı? Öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Üst üste 5 maç kazandıktan sonra Sivas deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, Kayserispor'u belki de sezonun en iyi oyunuyla yenip 20 hafta sonunda 42 puana ulaşmıştı.

- Yeni transfer Attila Szalai soğukkanlı oyunuyla göz doldururken, tribünden maçı izleyen Mesut Özil ise hafta arasında düzenlenen imza töreninde arkadaşlarından övgüyle bahsetti.

- Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül ve Marcel Tisserand sakatlıkları süren, tedavileri devam eden isimler...

- Bir başka yeni transfer Bright Osayi-Samuel takımla 2 tam gün birlikte çalıştı.

- Herkesin aklında aynı soru! Mesut Özil, Rizespor'a karşı oynayacak mı? Fenerbahçe'den resmi bir kamp kadrosu açıklaması gelmedi ancak kulübe yakın kaynaklar bir kez daha tribünde olacağını iddia etti. İmza töreni sonrası Osayi-Samuel gibi 2 tam gün takımla çalışan Mesut son dakika sürprizi yapıp kulübede olursa şaşırmamak lazım...

ÇAYKUR RİZESPOR

- Rizespor cephesinde ise Marius Sumudica takımın başında ilk resmi maçına çıkacak fakat hem koronavirüs hem de sakatlıklarla uğraşıyorlar.

- Stjepan Tomas sonrası 2 maçta 4 puan topladılar, şimdi de Sumudica'nın kulübeye geçişiyle vites yükseltmek istiyorlar fakat...

- Fakat savunmadan Montassar Talbi, orta sahadan Mithat Pala ve hücumdan Milan Skoda'nın koronavirüs karantinasında olduğu söyleniyor.

- Merkez orta sahadan kaptan Abdullah Durak cezalı, Erik Sabo sakat. Tecrübeli isimler İsmail Köybaşı ve Loic Remy zaten uzun süredir yok.

- Alternatif isimlerden Alberk Koç, as stoperlerden Selim Ay, etkili kanat oyuncusu Fernando Andrade'nin de İstanbul'a gelen kafilede yer almadığı belirtildi.

- Kısacası tam 10 eksik var! Gözler Braian Samudio'nun üzerinde olacak...







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 6 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor'un deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye rakip olduğu 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet, tek galibiyet bu sezon Gaziantep FK ile...)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%57'lik kesim Kadıköy'de üst üste 4 maç kazanan sarı-lacivertli takımın galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bu sezon Fenerbahçe'nin orta sahasında iyice parlayan Ozan Tufan'ın inişli çıkışlı kariyerine göz atalım...