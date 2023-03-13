Rıza Çalımbay'dan çok sert sözler: "Halil Umut Meler'in, Gradel'i kasti şekilde attığına inanıyorum"

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başında bir penaltıdan şanssız bir gol yedik. Yedikten sonra İstanbulspor’un önemli şeyi kontra ataktı. Biz de açılmak zorunda kaldık. Yediğimiz gollerde penaltı dahil şanssızdık. Halil Umut Meler bana göre yaptığı yanlış. Çok ayıp etti. Biz ona saygı gösteriyoruz. Max Gradel ona hiçbir şey yapmadı. Sadece ikincisinde yüzde yüz Halil Umut Meler haklı. Ama Gradel, kaleciye başlasın diye eliyle itiraz etti. Ona gidip sarı kart gösterdi. Kendi kendine çocuğu hırslandırıyor, geriyor. Ondan sonra adamı oyundan atıyor. Adamı atmak kolay mı? Bu hakemlik değil. Ben bilerek, kasti şekilde attığına inanıyorum. Ben bugün bir hata yaptım. Ben rotasyona gittim. Kendini göstermek isteyen arkadaşlarımız vardı. Maalesef beklediğim gibi olmadı. Ondan gerçekten üzüldüm. Onlardan çok şey bekliyordum. Maalesef beklediğimi alamadım. Bu da benim için hata oldu. Onun için şimdi önümüze bakacağım. Önemli bir Avrupa maçımız var. Ondan sonra ligde maçlarımız var. Kim ne derse desin ligde de çok iyi yerlere geleceğiz. Bu maç bizim için ders oldu. Hakemlere saygılı bir insanım. Bugün Halil Umut Meler’in saha içinde yaptıkları doğru değil. Oyuncu ile iletişime geçer. Sinirli olanları sakinleştirir. Bana göre çok kötü bir maç yönetti” diye konuştu.

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FATİH TEKKE: "GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İstanbuspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Zor bir karşılaşmaydı. Sivasspor beklentimizin dışında, 6 rotasyonla oyuna başladı. Ön alan baskısı ile karşılaşmada başarılı olduk. Öne geçmemiz çok önemliydi. Rakibimizin çok pozisyonu vardı diyemeyeceğim. Ciddi bir geçiş takımı. Topu daha çok onlara verdik. Bu da plan dahilindeydi. Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım. Çok ciddi mücadele verdiler. 3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Bu da bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Oyuncularım çok ciddi mücadele verdi. İki takımı da tebrik ederim" diye konuştu.