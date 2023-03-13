Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Rıza Çalımbay'dan çok sert sözler: "Halil Umut Meler'in, Gradel'i kasti şekilde attığına inanıyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Rıza Çalımbay#Halil Umut Meler
Rıza Çalımbaydan çok sert sözler: Halil Umut Melerin, Gradeli kasti şekilde attığına inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 23:29

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor maçının hakemi Halil Umut Meler'e eleştirilerde bulunarak, "Halil Umut Meler bana göre yaptığı yanlış. Max Gradel ona hiçbir şey yapmadı. Gradel, kaleciye başlasın diye eliyle itiraz etti. Ben bilerek, kasti şekilde attığına inanıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başında bir penaltıdan şanssız bir gol yedik. Yedikten sonra İstanbulspor’un önemli şeyi kontra ataktı. Biz de açılmak zorunda kaldık. Yediğimiz gollerde penaltı dahil şanssızdık. Halil Umut Meler bana göre yaptığı yanlış. Çok ayıp etti. Biz ona saygı gösteriyoruz. Max Gradel ona hiçbir şey yapmadı. Sadece ikincisinde yüzde yüz Halil Umut Meler haklı. Ama Gradel, kaleciye başlasın diye eliyle itiraz etti. Ona gidip sarı kart gösterdi. Kendi kendine çocuğu hırslandırıyor, geriyor. Ondan sonra adamı oyundan atıyor. Adamı atmak kolay mı? Bu hakemlik değil. Ben bilerek, kasti şekilde attığına inanıyorum. Ben bugün bir hata yaptım. Ben rotasyona gittim. Kendini göstermek isteyen arkadaşlarımız vardı. Maalesef beklediğim gibi olmadı. Ondan gerçekten üzüldüm. Onlardan çok şey bekliyordum. Maalesef beklediğimi alamadım. Bu da benim için hata oldu. Onun için şimdi önümüze bakacağım. Önemli bir Avrupa maçımız var. Ondan sonra ligde maçlarımız var. Kim ne derse desin ligde de çok iyi yerlere geleceğiz. Bu maç bizim için ders oldu. Hakemlere saygılı bir insanım. Bugün Halil Umut Meler’in saha içinde yaptıkları doğru değil. Oyuncu ile iletişime geçer. Sinirli olanları sakinleştirir. Bana göre çok kötü bir maç yönetti” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İstanbulspor, Sivassporu farklı geçti ve bir ilki yaşadıİstanbulspor, Sivasspor'u farklı geçti ve bir ilki yaşadıHaberi görüntüle

FATİH TEKKE: "GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İstanbuspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Zor bir karşılaşmaydı. Sivasspor beklentimizin dışında, 6 rotasyonla oyuna başladı. Ön alan baskısı ile karşılaşmada başarılı olduk. Öne geçmemiz çok önemliydi. Rakibimizin çok pozisyonu vardı diyemeyeceğim. Ciddi bir geçiş takımı. Topu daha çok onlara verdik. Bu da plan dahilindeydi. Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım. Çok ciddi mücadele verdiler. 3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Bu da bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Oyuncularım çok ciddi mücadele verdi. İki takımı da tebrik ederim" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Rıza Çalımbay#Halil Umut Meler

BAKMADAN GEÇME!

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık