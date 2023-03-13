Canlı: İstanbulspor - Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde DG Sivasspor ile mücadele ediyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

İstanbulspor 2-0 Sivasspor

Gol: 7' Ethemi, 59' Duhaney

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Valon Ethemi'nin ortasında meşin yuvarlağın Goutas'ın eline çarpması sonucu hakem Halil Umut Meler ilk önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural’ın sağından ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada Emeka Eze'nin ceza sahası içine sağ taraftan girip rakiplerini geçerek yaptığı ortada kale önünde bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyun alanına döndü.

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Bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını kayıpsız geçen İstanbulspor, en üst ligde daha uzun bir galibiyet serisini en 2003/04 sezonunun ilk dört haftasında yaşadı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçında sırasıyla birer mağlubiyet ve galibiyet alan Sivasspor, son karşılaşmada Fatih Karagümrük'e 4-3 mağlup oldu. Yiğidolar, en son Ekim-Kasım 2021'de üst üste iki İstanbul ziyaretinden puansız döndü. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 30 dakikalık bölümünde İstanbulspor'dan daha fazla gol yiyen iki takım bulunuyor: Sivasspor & Fatih Karagümrük. Bu sezon Süper Lig'de dokuz gol atan Valon Ethemi, 2003/04'ten bu yana İstanbulspor formasıyla bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk isim olmayı hedefliyor.

Süper Lig'de iki gol attığı ilk maçı geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında oynayan Leke James, en üst ligde Djalma'dan bu yana bir karşılaşmanın duraklama dakikalarında iki gol kaydeden ilk isim oldu. Süper Lig kariyerindeki 621'inci maça çıkmaya hazırlanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, en yüksek sayının sahibi olan Samet Aybaba'nın rekorunu egale edecek. Çalımbay'ın Süper Lig'de mağlup olmadığı takımlar arasında İstanbulspor'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Diyarbakırspor.

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İSTANBULSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İstanbulspor Sivasspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Spors 1 ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.