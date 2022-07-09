Rennes cephesinden Fenerbahçeli Kim Min-Jae için transfer açıklaması! 'Yakınız'

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Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae konusunda Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Genesio, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Kim’i almaya çok yakın olduklarını ifade ederek, “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var” dedi. Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” diye konuştu.

FENERBAHÇE PEŞİN İSTİYOR

Fransız basını, geçen hafta Rennes’in, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro’yu ödemeyi kabul ettiğini, ancak Fenerbahçe paranın tamamını peşin istediği için anlaşma sağlanamadığını yazmıştı. İtalyan devi Napoli’nin de ilgilendiği 25 yaşındaki Kim Min-Jae, Ağustos 2021’de 3 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

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