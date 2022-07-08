Son Dakika: Fenerbahçe, Sörloth transferini bitirdi! RB Leipzig şaşırttı...

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Fenerbahçe santrfor konusunda birçok isimle görüştü ama önemli bir kısmında mesafe alamadı. Son olarak Joshua King'in menajeriyle masaya oturan yönetim, oyuncunun şartları konusunda anlaşma sağladı. Ancak tüm seçenekleri görmek için King konusu beklemeye alındı.

Bu süreçte Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth için de kulübüyle yeniden temasa geçildi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun bonservisine 12 milyon Euro isteyen Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralık teklifini yöneltti.

LEIPZIG AĞIRDAN ALIYOR

Sabah'ın haberine göre; Leipzig, önceliklerinin oyuncuyu satmak olduğunu belirterek teklife olumlu yanıt vermedi. Almanlar transfer döneminin sonlarını bekleyerek Sörloth'a gelebilecek teklifleri görmek niyetinde. F.Bahçe ise 20 Temmuz'da oynayacağı Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya 14 Temmuz'a kadar göndereceği listeyi yetiştirmek adına elini çabuk tutmak istiyor.

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Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yaparak 26 yaşındaki forvetin tranferini bitirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.

WELİNGTON 7 MİLYON EURO

Sol bek arayışlarında ön plana çıkan Welington isminde kulübünün yüksek bonservis beklentisi transferin önünü tıkıyor. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki sol bek için 3 milyon Euro bonservis önerdi. Ancak Sao Paulo oyuncu için 7 milyon Euro talep etti. Welington, Fenerbahçe'nin sol bek listesinde ilk sırada yer alıyor.

ARAO İÇİN TARİH 14 TEMMUZ

Flamengo, önceki gün Arturo Vidal'i transfer ederek orta saha rotasyonunu genişletti. Brezilya kulübü artık Willian Arao'nun satışına onay verecek konumda.

William Carvalho'nun bonservisinde indirime gitmeyen Real Betis ile anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle de transferde geri adım attı.

6 numara için Fenerbahçe'nin önceliği 29 yaşındaki Arao oldu. Hâlâ Fenerbahçe'nin 3 milyon Eoru'luk teklifini inceleyen Flamengo, 14 Temmuz'da oynanacak Brezilya Kupası son 16 maçı sonrasına tarih verdi.

TIAGO ÇUKUR FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe transferde dün sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Watford'un 23 yaş altı takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için İngiliz ekibi ile anlaştı.

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19 yaşındaki golcü için Watford'a 2.5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Resmi imzaların bir iki gün içinde atılacağı bildirildi. Tiago Çukur, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda yer almış ve Litvanya karşısında forma giymişti.

1.96 boyundaki Hollanda doğumlu Tiago, geçen sezon Watford'un altyaş kategorisinde 26 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist üretti.