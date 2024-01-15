Recep Uçar: Hakem iyi maç yönetti

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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

“GALATASARAY DEPLASMANI ÜLKENİN EN ZOR DEPLASMANLARINDAN BİRİ”

Galatasaray deplasmanının ülkenin en zor deplasmanlarından biri olduğunu belirten Uçar, “İyi bir atmosferde, iyi bir oyuncu ve oyun gücü olan Galatasaray ile mücadele etmenin zor olduğunu biliyorduk. Biz de İstanbul’a şartlar ne olursa olsun iyi bir sonuçla Kayseri’ye dönmek ana hedefimizdi. Maç öncesi isteğimiz önde karşılayabilmek, biraz Abdülkerim’i kapattık. İlk yarıya baktığımızda ilk yediğimiz gol hücuma çıkarken kaybettiğimiz top, sonra adam adama eşleşme hatasından yedik. Sonrasında oyundan kopmadık. Biz de rakip kaleye 10 kere girmişiz, rakip de 15 kez. Bu statta bizim adımıza fena bir ilk yarı değildi. Topa sahip olduğumuz, ürettiğimiz bölümler vardı. Penaltı kaçırmamız da bizim adımıza talihsizlikti. İkinci yarı baskıyı biraz daha arttırarak hataya zorladığımız pozisyonlarda bulduğumuz golle eşitliği yakaladık. Sonra doğal olarak Galatasaray bizi biraz daha itti. O bölümlerde yüzde yüz pozisyon vermedik. 80’lerde pozisyon maalesef bireysel hata sonucu oluşan penaltı, sonra oyuna dokunmaya çalıştık ama kolay değil, 2-1 kaybettik. Üzgünüm. Şartlar ne olursa olsun hedefimiz buradan puan almaktı, başaramadık. 5 hafta öncesinde 9 maçta 8 galibiyet aldığımız periyotta kulübün belirli dönemlerden geçtiğini, bizim için akılcı hedefin her zaman özellikle kısa hedefler, bir sonraki maçın kazanılması olduğunu söylüyordum. Bugün son 5 maçını kaybeden takımın teknik direktörü olarak da bugün de aynı şeyleri söyleyebilirim. Galatasaray Kulübü’nü, oyuncuları, Okan hocayı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

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“HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ”

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Recep Uçar, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan’ın performansını da değerlendirerek, “Hakem gördüğüm kadarıyla iyi maç yönetti. Ne bizim ne Galatasaray’ın penaltısına bakmadım. Onun üzerinden de maçı değerlendiren bir insan değilim. Mazeret üreten biri değilim. Var olan oyuncularla direnmeye devam edeceğiz. Kayserispor büyük bir takım, tarihi, şehir ile. Kayseri forması da ağır bir forma. Bugün çocuklar aslanlar gibi hakkını vermeye çalıştılar. Gerek taktiksel sadakat gerek planları ellerinden geldiğince uygulamalarından dolayı kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Haftaya İstanbulspor maçıyla başlayacak bir serimiz var. Tek arzumuz önce perşembe Gençlerbirliği ile başlayacağımız kupa maçı. Sonraki hedefimiz ligde İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor maçlarından iyi sonuçlar almak olacak” diye konuştu.



“TRANSFER YASAĞIMIZ DEVAM EDİYOR”

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Kulübün aldığı transfer yasağının devam ettiğini ve şehrin ileri gelenleriyle yönetimin bu sorunun üstesinden gelmek için uğraştığını aktaran tecrübeli teknik adam, “15 gün öncesi süreçte Kemen ve Thiam ayrıldı. Mane, Julian Jeanvier Afrika Kupası’nda. Kartal, Cardoso ve Uzodimma sezonu kapadı. Şehrin ileri gelenleri, yönetim var gücüyle bunu aşabilmek için uğraşıyorlar. Kayseri önemli bir marka. Ümit ediyorum, ihtiyacımız da var” cümlelerine yer verdi.