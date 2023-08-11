Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler için sevindiren açıklama! Ameliyat olacak ama...

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Real Madrid'in genç transferi Arda Güler, takımının ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanmış ve hazırlık maçlarında forma giyememişti. İç menisküs sakatlığı nedeniyle ABD kampından erken ayrılan ve Madrid'e dönen milli yıldız, tedavisine burada devam etti.

'SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK' İDDİALARI

Ağustos ayının başlarında Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili İspanyol basınında endişe verici iddialar yer almıştı. Haberlerde Arda'nın önünde ameliyat olmak veya olmamak şeklinde iki seçenek olduğu; ameliyatsız 3 ay, ameliyatla ise 5 ay sonra sahalara dönebileceği hatta sözleşmesinin dondurulabileceği dahi iddia edilmişti.

ANCELOTTI SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç futbolcusu Arda Güler'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Bugün bir açıklama yapan Ancelotti; "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem." diye konuştu.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR! MESSI İLE KIYASLANDI...

Dünyanın en büyük futbol liglerinden olan İspanya La Liga, bu haftasonu başlıyor. Ünlü haber ajansı AFP, 'La Liga'da bu sezon izlenecek 5 isim' listesinde Arda Güler'e de yer verdi.

Haberde, Real Madrid’in Fenerbahçe’nin genç yeteneğini, 20 milyon Euro vererek ezeli rakibi Barcelona’nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, “Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, ‘Galacticos’un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor” ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE VE A MİLLİ TAKIM’DA REKORLAR KIRDI

Ajans ayrıca Arda’nın Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın en genç gol atan oyuncu rekorlarını kırdığından bahsederken, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sol ayaklı oyun kurucunun sezona kenarda başlayacağına işaret etti.

Manchester City’den Barcelona’ya gelen İlkay Gündoğan da AFP’nin listesine girdi. Haberde Türk asıllı oyuncu için, “Ekimde 33 olacak olan Alman milli, Pedri, Gavi, De Jong gibi opsiyonları olan Barcelona orta sahasını güçlendirecek. Barcelona eski yıldızı Lionel Messi’yi geri getiremeyince İlkay Gündoğan’ı aldı” denildi.

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AFP’YE GÖRE LA LIGA’DA İZLENMESİ GEREKEN DİĞER 3 YENİ TRANSFER

Jude Bellingham: Dortmund’dan 103 milyon Euro’ya transfer edilen İngiliz milli oyuncu Real’in geleceğini temsil ediyor. Modric ve Kroos gibi veteranların yanında oyununu daha da geliştirecek.

Cesar Azpilicueta: Chelsea’deki 11 yılın ardından anavatanına dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon yine üçüncü olan Atletico Madrid’e tecrübesiyle büyük katkı sağlayacak.

Andre Silva: Porto, Milan, Sevilla gibi kulüplerde forma giyen ve Leipzig’den kiralanan Portekizli forvet, Real Sociedad’da yeniden eski formuna kavuşmaya çalışacak.