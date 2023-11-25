Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'den Mauro Icardi'ye veto: Bu formayı giyemez

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Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.

MADRİD ARAYIŞTA

Real Madrid'de üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkarken son olarak Vinicius Jr.'ın Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanması nedeniyle İspanyol kulübü arayışa geçti.

SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.

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VINICIUS UZUN SÜRE YOK

İspanyol devinde art arda yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken son olarak Vinicius Jr.'ın da 2.5 ay sahalarda uzak kalacak olması, Real Madrid'i transfer çalışmalarını hızlandırmaya sevk etti.

MAURO ICARDI İDDİASI

Tuttomercatoweb'in habere göre; ocak ayı transfer döneminde hücuma takviye yapmak isteyen Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi.

Haberin detayında kadrosunda forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

İSPANYOL DEVİNDEN AÇIKLAMA

İtalyan medyasında çıkan transfer iddialarının ardından Real Madrid cephesinde Mauro Icardi'ye ilişkin açıklama geldi.

The Athletic'e konuşan Real Madridli yetkililer, Mauro Icardi'nin menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli golcünün transferiyle ilgilenmediklerini açıkladı.

ANCELOTTI İSTEDİ

Defensa Central'in haberine göre; Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında Icardi üzerine bir transfer görüşmesi yapılırken İtalyan teknik adam transferin takıma güç katacağını kaydetti.

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PEREZ KARŞI ÇIKTI

Mauro Icardi'yi kesinlikle transfer etmeyeceklerini Carlo Ancelotti'ye ileten Başkan Florentino Perez'in, "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği öne sürüldü.

Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi.

Galatasaray'da kendini bulan Mauro Icardi; 46 maçta forma giyip 38 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.