Süper Lig golcülerine övgü ve 'kaleci' vurgusu | Helton Leite: 'Altay Bayındır önemli, Jorge Jesus'un bilgisi...'

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Portekiz’in Benfica ekibinden Antalyaspor’a transfer olan Helton Leite, bu sezon 12 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Akdeniz ekibinin Süper Lig’de oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynayan Portekizli eldiven, yaptığı kritik kurtarışlarla takımına katkı sağladı. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in takımdaki vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, Süper Lig’deki mücadeleyi değerlendirirken hedeflerini ve Türk kalecilerin potansiyelini de anlattı.

ANTALYASPOR’UN 33 YAŞINDAKİ KALECİSİ HELTON LEİTE’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DA İYİ FUTBOL OYNADIK. BUNLAR İYİ GÖSTERGELER”

Şu ana kadar her şeyin olumlu gittiğine inanıyorum ancak Süper Lig’in bitmesine daha 26 maç var. Dolayısıyla yaptıklarımızdan dolayı rehavete kapılmamalıyız çünkü daha başarmamız gereken çok şey var. Takımımızın hedefi, 3 puanı alabilmek için bir sonraki maça odaklanmak ve mümkün olduğunca hazır olmaktır. Maçtan maça göre düşünüyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında da iyi futbol oynadığımız doğrudur. Bunlar iyi göstergeler ve ekip olarak sürecimiz açısından önemli. Ama önemli olan puan kazanmaktır ve bunu Beşiktaş maçında da başardık.

“JORGE JESUS’UN OYUNCULARINDAN BEKLENTİSİ YÜKSEKTİ. NURİ ŞAHİN’İN KAZANMA ODAKLI ZİHNİYETİ VAR”

Benfica’da yaklaşık 2 sezon Jorge Jesus’la çalıştım. Jorge Jesus, oyuncularından beklentisi yüksek olan ve daha fazlasını isteyen bir teknik direktördü. Jorge Jesus, futbol oyununun ne olduğu konusunda büyük bir bilgiye sahipti. Nuri Şahin’in, kazanma odaklı bir zihniyeti var ve bunun hepimiz için çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Nuri Hoca, gelişmemiz ve rehavete kapılmamamız için bizi her zaman yeteneklerimizin sınırlarına kadar zorluyor. Nuri Şahin’den çok şey öğrendim ve umarım bu sezon hepimiz özel bir performans ortaya koyabiliriz.

“Süper Lig'de şu anda 7. sırada bulunan Antalyaspor, kalesini gole kapatma konusunda tarihi bir sezon yaşıyor. İlk 12 haftada kalesinde 13 gol gören Antalyaspor, 1998/99 sezonundan bu yana bu alanda en iyi sezonunu yaşıyor. Kırmızı-beyazlı takım 1998/99 sezonunun ilk 12 haftasında kalesine 12 gol görmüştü. Antalyaspor, 2013/14 sezonunun ilk 12 haftasında da kalesinde 13 gol görmüştü. Akdeniz ekibi, son 10 sezonun 12. hafta puan durumuna bakıldığında en iyi derecesini 2018/19 sezonunda 5'incilikle yaşamıştı. Nuri Şahin'in öğrencileri şu anda 7. sırada bulunuyor.”

“ALTAY BAYINDIR’IN İNGİLTERE’DE BAŞARILI OLMASI TÜRK KALECİLERİN DEĞERİNİ ARTIRIR”

Süper Lig'de harika kalecilerin olduğuna inanıyorum. En çok beğendiklerim Bilal Bayazit (Kayserispor) ve Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor). İnsanlar bence onları çok fazla fark etmiyorlar ama çok kaliteli kaleciler. Yabancı kalecilere gelince, Muslera'yı çok beğeniyorum. Muslera’yı beğendiğim kalecilerin dışında bırakamam ve nedenini açıklamaya gerek yok. Bu arada daha önce de belirttiğim gibi Bilal Bayazit'in büyük bir ligde oynayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum ama tabii ki bu birçok faktöre bağlı. Altay Bayındır’ın Manchester United'a gitmesine gelince, bu beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü Altay’ın bu başarısı, hem Türk kalecilerin hem de burada oynayan yabancı oyuncuların dikkatini çekiyor. Umarım orada çok başarılı olur. Çünkü bu hem onun için iyi olur hem de genç Türk kalecilerin değerini artırır.

“SÜPER LİG’DE ICARDI, DZEKO, ABOUBAKAR VE ONUACHU GİBİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLEYEBİLECEK OYUNCULAR VAR”

Süper Lig'in herhangi bir rakibe karşı kazanabileceğiniz veya kaybedebileceğiniz çok rekabetçi bir lig olduğuna ve bunun teknik/taktik ve zihinsel düzeyde farklı bir hazırlık gerektirdiğine inanıyorum. Genellikle çok çekişmeli ve taraftarların da fark yarattığı maçlar oynanıyor. Süper Lig’i gerçekten seviyorum ve bireysel kalitenin de çok fazla olduğu bir lig olduğunu düşünüyorum. Süper Lig’de Icardi, Dzeko, Aboubakar, Onuachu gibi birinci sınıf ve yüksek kalitede forvet oyuncuları var. Süper Lig'in iyi ve farklı bir lig olmasının nedeni, her an maçın kaderini belirleyebilecek bu değerde oyunculara sahip olmasıdır.

“VAN DER SAR VE MANUEL NEUER KARİYERİMDEKİ İKİ HARİKA İLHAM KAYNAĞIMDI”

Bir kaleci olarak kariyerimdeki kesinlikle iki harika ilham kaynağım Van der Sar ve Manuel Neuer'di. Kariyerimin başında Van der Sar'ı örnek alırdım. Sahip olduğu fiziksel gücüne rağmen Van der Sar’ı sakinlik içinde görmeyi çok seviyordum. Ayrıca kariyerim boyunca Manuel Neuer'e de her zaman hayran kaldım. Çünkü Neuer kariyerinin başlangıcından itibaren farklı olduğunu hep gösterdi. Manuel Neuer, modern kaleciliği şekillendiren çok ilginç unsurları beraberinde getirdi.