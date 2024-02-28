Real Madrid'de Arda Güler, hem üzgün hem kızgın! Katalanlardan olay yorum: Bedelini ödedi

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in eflatun-beyazlı takımda mutsuz olduğu iddia edildi.

Sezon başında büyük sükse yaparak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, hem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hem de Carlo Ancelotti'nin kendisine süre vermemesi nedeniyle Real Madrid'de henüz umduğunu bulamadı.

AS'ın haberine göre; Real Madrid'e büyük umutlarla gelen Arda Güler, yeteneklerini sergileyememesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz.

O KARAR SONRASI ÖFKELENDİ

Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.

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DİĞER GENÇLERDEN DAHA AZ SÜRE ALIYOR

Arda Güler'in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLECEĞİ İDDİASI

Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının arttığını ifade ederken Real Madrid'in takımda yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü dile getirildi.

SEVILLA GÜNDEMİNE ALDI İDDİASI

Bu doğrultuda orta sahada eksiklik yaşayan La Liga ekibi Sevilla'nın, milli yıldız Arda Güler'i gündemine aldığı belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞU İDDİASI

Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in Xavi'nin çalıştırıcılığını yaptığı Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu ileri sürdü.

El Nacional'de yer alan haberde, Arda Güler'in halen istediği forma şanslarını bulamadığına değinilerek oyuncunun kararından dolayı pişman olduğu iddia edildi.

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"BEDELİNİ ÖDEDİ" YORUMU

Haberde ayrıca paranın mutluluğu satın alamadığı ve yaşın bir öneminin olmadığı vurgulanarak Arda Güler'in, gençlere şans veren Barcelona yerine, Real Madrid'i seçmenin bedelini ödediği de vurgulandı.

Carlo Ancelotti'nin gençlere karşı bir ön yargısı olduğu belirtilerek Valverde, Camavinga ve Tchoumaneni gibi yıldızların da ilk geldiklerinde yedek bekledikleri, Arda Güler'in sabırsız davrandığı vurgulandı.