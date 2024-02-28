Acun Ilıcalı'nın Ronaldinho'ya ödediği ücret belli oldu

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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor 2024'e Brezilyalı yıldız Ronaldinho'yu getirmiş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bir bölüm Survivor'da konuk ettiği ve ayak tenisi oynadığı Ronaldinho'nun kendisine maliyeti de belli oldu.

ÖDENEN RAKAM BELLİ OLDU

Mediotiempo'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, programına konuk ettiği Ronaldinho'ya yaklaşık 150 bin dolar ödeme yaptı.

HULL CITY MAÇINA DAVET ETTİ

Ronaldinho'yu programında ağırlayan Acun Ilıcalı, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Ronaldinho'yu Hull City maçına da davet etmişti.

Acun Ilıcalı, ''Değerli dostum Ronaldinho'nun Survivor'a ziyareti hepimizi çok mutlu etti. Kendisini en yakın zamanda bir Hull City maçında da görmek istiyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.