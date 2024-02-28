Ronaldo'nun başı belada! Messi tezahüratlarına verdiği yanıt Suudi Arabistan'da olay oldu

Haberin Devamı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, hemen hemen her maçta rakip taraftarların Messi tezahüratlarına maruz kalıyor.

AL HILAL MAÇINDA OLAY HAREKET!

Lige verilen arada oynanan Riyadh Season Kupası'nda Al Hilal ile oynanan maç boyunca rakip tribünlerin Messi tezahüratlarını dinleyen Portekizli yıldızın tezahüratlara tepkisi çok konuşulmuştu.

Maç sırasında Messi tezahüratlarının yoğunlaştığı bir anda tribünlere dönüp; "Ben buradayım, Ronaldo'yum! Messi değilim!" şeklinde cevap vermiş, devre arasında soyunma odasına giderken tünele girdiği sırada Messi sesleri eşliğinde kendisine doğru atılan Al Hilal atkısını şortunun içine sokup daha sonra atkıyı tribünlere geri fırlatmıştı.

AL SHABAB MAÇINDA YİNE YAPTI! BU KEZ BAŞI BELADA...

Haberin Devamı

Al Hilal maçındaki hareketinin etkisi bitmeden Ronaldo yine maç sırasında yaptığı hareketle Suudi Arabistan gündemine oturdu.

Al Nassr'ın Riyad derbisinde Al Shabab'ı deplasmanda 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Portekizli yıldız, penaltı golü sonrası tribünlerde yükselen Messi seslerine çok konuşulan bir hareketle yanıt vermişti.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Ronaldo'nun bu hareketi bardağüı taşırdı. 39 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sebebiyle disiplin komitesine sevk edileceği ve en az 2 maç ceza ve para cezası almasının beklendiği belirtildi.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR AMA AL NASSR LİDERİN GERİSİNDE

Bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 22 gol atıp 9 da asist yapan Ronaldo, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ise lider Al Hilal'in 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, yoluna yenilgisiz devam ediyor.