Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının küfürlü tepkisine sitem dolu yanıt!

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, adını yarı finale yazdırırken teknik direktör Emre Belözoğlu ile Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yaşananlar gündem oldu.

BELÖZOĞLU'NUN SEVİNCİ OLAY OLDU

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde konuk eden MKE Ankargücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun sevinci ve sarı lacivertli tribünlerden gelen tepkiler sonrası mimikleri gündem oldu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gollerin ardından kulübede yaşadığı sevinçle gündem oldu.

Emre Belözoğlu'nun sevinci, sosyal medyada çok konuşulurken Fenerbahçeli taraftarlar Belözoğlu aleyhine paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEN TEPKİ

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında maçın son bölümüne 3-0 geride girerken konuk takım tribünlerinde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, eski oyuncu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.

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Sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahürat yaparken Emre Belözoğlu'nun üzgün bir şekilde tribünlere bakarak kafa salladığı görüldü.

"BEN FENERBAHÇELİ EMRE'YİM! BUNU YAŞAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM"

Maç sonunda sarı lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı tezahüratlar hakkında konuşan Belözoğlu, "Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim... Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Bana sokakta insanlar bu sevgiyi hissettirdiler. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Üzgünüm. Allah 150 sene ömür verseydi böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Bundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Emre Belözoğlu’nu yakından tanıyanlar benim Fenerbahçe’yi gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Ama bugün yaşanılan hak ettiğim bir şey değil. Sokakta Fenerbahçelilerin beni ne kadar çok sevdiğini, ayrıldığımda bana bu duyguyu hissettiklerine şahit oldum. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Her zaman Fenerbahçeli Emre olarak anıldım. Ama Fenerbahçe’ye karşı oynarken de bir sporcunun veya bir teknik direktörün ne yapması gerekiyorsa onu yaptım. Onun dışında Fenerbahçe’nin aleyhine tek bir açıklamam dahi olamaz. Fenerbahçeli Emre olmak benim için ayrıcalık oldu. Ama bugün için çok büyük bir şey yaşadığımı söylemek istedim” açıklamasını yaptı.