Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray için yeni açıklama: Sergen Yalçın'ın kendi fikri

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Belözoğlu, “Bugün kazandığınız için mutluyum. Benim için Fenerbahçe maçları her zaman zor. Her zaman değişik olmuştur. Bugün gelinen noktada da takım içindeki bütün oyuncuları, bütün kardeşlerimi ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadılar. Fenerbahçe, güçlü ve bu ligin çok üstünde oyunculara sahip. Buna ihtiyacımız vardı. Kupa bizim için değerli ve kulübümüzün mirası. Ama aynı zamanda ligde kendimizi güvenli sıralamaya çekecek pozisyona getirmemiz gerekiyor. Sadece bir maç kazandık. Bunu özel kılacak bence bundan sonra ligde de göstereceğimiz performans olmalı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada en büyük pay bütün sporcu kardeşlerimin. Taraftarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ankaragücü belki tarihinde yaşamadığı kadar zorluklar yaşıyor. Forma giyen, bu camiaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu camiaya da, bu taraftara da bu yakışır diye düşünüyorum” dedi.

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“BÖYLE BİR ŞEY YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMEZDİM”

Fenerbahçe taraftarının kendisine karşı yaptıkları tezahüratlara ilişkin sorulan soruya cevap veren Emre Belözoğlu, “Allah 150 sene ömür verseydi böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Bundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Emre Belözoğlu’nu yakından tanıyanlar benim Fenerbahçe’yi gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Ama bugün yaşanılan hak ettiğim bir şey değil. Sokakta Fenerbahçelilerin beni ne kadar çok sevdiğini, ayrıldığımda bana bu duyguyu hissettiklerine şahit oldum. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Her zaman Fenerbahçeli Emre olarak anıldım. Ama Fenerbahçe’ye karşı oynarken de bir sporcunun veya bir teknik direktörün ne yapması gerekiyorsa onu yaptım. Onun dışında Fenerbahçe’nin aleyhine tek bir açıklamam dahi olamaz. Fenerbahçeli Emre olmak benim için ayrıcalık oldu. Ama bugün için çok büyük bir şey yaşadığımı söylemek istedim” ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY'I YÜCELTMEZ, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜLTMEZ"

Emre Belözoğlu, Galatasaray ile ligde oynadıkları maçın ardından "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerinin hatırlatılması ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu görüşe katılmadığının sorulmasının ardından, "Kendi fikri. Benim gördüğüm, en iyi Galatasaray kadro olduğunu düşünüyorum. Yaşım 44... Bu da benim fikrim, buna katılmak zorunda değil herkes. Galatasaray'ı yüceltmez, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı küçültmez. Bu bir tespit. Söylediklerimin arkasındayım, kimseyi rencide etmedim. İnanmadığım bir şey söylemedim. Bu konu neden bu kadar büyüdü, anlamadım. Bireysel olarak en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerini kullandı.