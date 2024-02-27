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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Galatasaray maçı sözleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 23:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybettikleri kupa maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaşırken turnuvaya veda eden sarı lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını ve bu maçtan ders çıkaracaklarını kaydeden Kartal, "Biz buraya iddialı gelmiştik. Cengiz ile maçın başında bulduğumuz pozisyonu değerlendirebilseydik farklı olurdu. İstediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. Oyuncularımla içeride de konuştum. Hep beraber ders çıkarmalıyız. Sonuçta kaybettik." dedi.

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Kartal, "Bugün isteneni veremedik. Bundan önceki maçlarda farklıydık. Biz Fenerbahçe'yiz önümüze bakıyoruz. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

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GALATASARAY MAÇI YORUMU

Dün oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçı hakkında konuşan İsmail Kartal, "Dünkü maçta neler yaşandığını herkes biliyor. Ben bununla alakalı ne söyleyebilirim ki? Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz penaltı kazanıyoruz herkes ayağa kalkıyor. Halbuki verilmeyen penaltılarımız da var aynı maçta." dedi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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