Fenerbahçeli taraftarlar, Emre Belözoğlu'na küfürlü tepki gösterdi! Belözoğlu'nun sevinci ve tepkilere yanıtı olay oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, adını yarı finale yazdırırken Emre Belözoğlu ve sarı lacivertli taraftarlar arasında yaşananlar gündem oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 yendikleri maçın 11’inden 8 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Kartal, 11’de oynayan Livakovic, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Dzeko’yu yedek başlatırken Çağlar Söyüncü’yü ise kadroya almadı.

Deneyimli teknik adam bu isimlerin yerine ilk 11’de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Osayi Samuel, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder ve Batshuayi’ye yer verdi.

OSAYI SAMUEL 12 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

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Fenerbahçe’nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 11 resmi maç kaçıran ve geçen hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osayi Samuel, MKE Ankaragücü maçıyla formasına kavuştu.

BELÖZOĞLU’NDAN 5 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, sakatlığı bulunan Efkan Bekiroğlu ile Atakan Çankaya, Bahadır Han Güngördü, Pedrinho, Bassogog'un yerine Ertaç Özbir, Saponara, Ali Kaan Güneren, Kitsiou ve Morutan’a şans verdi.

BELÖZOĞLU'NUN SEVİNCİ VE TEPKİSİ OLAY OLDU

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde konuk eden MKE Ankargücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun sevinci ve sarı lacivertli tribünlerden gelen tepkiler sonrası mimikleri gündem oldu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Morutan'ın golü sonrası yedek kulübesinde sevinç yaşadı.

Emre Belözoğlu'nun sevinci, sosyal medyada çok konuşulurken Fenerbahçeli taraftarlar Belözoğlu aleyhine paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEN TEPKİ

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında maçın son bölümüne 3-0 geride girerken konuk takım tribünlerinde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, eski oyuncu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.

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Sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahürat yaparken Emre Belözoğlu'nun üzgün bir şekilde tribünlere bakarak kafa salladığı görüldü.

"BUNU YAŞAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM..."

Maç sonunda sarı lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı tezahüratlar hakkında konuşan Belözoğlu, "Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim... Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Bana sokakta insanlar bu sevgiyi hissettirdiler. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Üzgünüm." açıklamasını yaptı.