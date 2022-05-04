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Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın detayları

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Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın detayları

Real Madrid Manchester City maçı için araştırmalar hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ilk maçında Manchester City, sahasında karşılaştığı Real Madrid'i 4-3'lük skorla mağlup ederek, final yolunda avantaj elde etmişti. Şimdi sıra rövanş maçında. Peki, Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Real Madrid Manchester City maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Heyecanla beklenilen Real Madrid Manchester City maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 20:00’da başlayacak. İşte Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın detayları

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Manchester City maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’da oynanacak. Mücadele TV 8,5 ekranlarında yayınlanacak.

REAL MADRID

Etihad'daki ilk maçı 4-3 kaybeden Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Espanyol'u 4-0 yenip şampiyonluğunu ilan etti.

Moraller yerinde, rövanş için kılıçlar çekilmiş durumda; David Alaba dışında takımda eksik yok.

Manchester City 4 - 3 Real Madrid (Maç özeti ve golleri)

Manchester City 4 - 3 Real Madrid (Maç özeti ve golleri)

Stoper ikilisinin "Militao & Nacho" olması bekleniyor. Sol bekte Mendy forma giyecek. Orta üçlü ise standart; "Modric, Casemiro & Kroos" izleyeceğiz. Casemiro ilk maçta riske edilmemişti.

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Manchester City - Real Madrid maçı tarihe geçti Benzemanın penaltısı, De Bruynenin golü, hakemin avantajı... Guardiola yedikleri golü saniyeler önce sezmiş...

Manchester City - Real Madrid maçı tarihe geçti! Benzema'nın penaltısı, De Bruyne'nin golü, hakemin avantajı... Guardiola yedikleri golü saniyeler önce sezmiş...

Sağ kanada yakın bölümde Valverde'yi göreceğiz. Sol kanatta Vinicius Junior olacak.

Hücum merkezinde, bu sezon olağanüstü bir sezon geçiren (42 maç / 42 gol - 13 asist) Benzema gözlerimizin pasını bir kez daha silmeye çalışacak...

MANCHESTER CITY

Ufak bir avantajla Madrid'e gelen Manchester City'nin deplasman kafilesinde John Stones yer almadı.

Sakatlığını atlatan Kyle Walker, sarı kart cezası sona eren Joao Cancelo maç kadrosunda olacak...

TD Pep Guardiola; "Onlar İspanya'da şampiyon oldu, biz burada (Şampiyonlar Ligi) şampiyon olmaya çalışacağız..." dedi.

İspanyol teknik adam beklerde Cancelo ve Zinchenko ile maça başlayacak. Stoperde "Dias & Laporte" ikilisi görev yapacak.

İlk maçın saç-baş yolduran ismi Mahrez yerine Sterling'i veya Grealish'i ilk 11'de görebiliriz. Merkezde Gabriel Jesus, diğer kanatta Foden oynayacak.

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