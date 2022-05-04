Maradona'nın ikonik "Tanrı'nın Eli" golünü atarken giydiği forma rekor bedelle satıldı! Büyük tartışma: Forma gerçek değil mi?

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Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı ve Futbol tarihinin en ikonik anlarından biri olarak kabul edilen golde Arjantinli efsanenin giydiği rekor bir bedelle satıldı.

20 yılı aşkın süredir İngiltere Ulusal Futbol Müzesi'nde sergilenen formanın satışı için düzenlenen açık artırma 20 Nisan'da başladı. 2 haftadır online olarak toplanan teklifler bugün sonuçlandı.

FORMANIN DURUMU NASIL?

Açık artırma yoluyla satılan formanın genel durumunun iyi olduğu, ön kısımlarında hafif iplik kopması ve ufak lekeler bulunduğu kaydedildi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BİR FİYATA SATILDI

Sotheby isimli müzayede şirketi tarafından yapılan açık arttırmanın başında Maradona'nın ikonik formasının 5.2 milyon dolar ile 7.9 milyon dolar arasında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyordu. Bugün biten müzayede sonucunda Maradona'nın efsane forması 8.9 milyon dolara satıldı. Alıcının ismi ise henüz açıklanmadı.

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8.9 milyon dolara alıcı bulan forma, tarihin en pahalı forması olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜK TARTIŞMA! BU FORMA GERÇEK DEĞİL Mİ?

2020 yılının Kasım ayında hayatını kaybeden Arjantinli efsanenin 3 kızından en büyüğü olan Dalma Maradona, açık artırma ile satılan ikonik formanın babasının gol esnasında giydiği forma olmadığını öne sürmüştü.

Dalma Maradona, Azteca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın devre arasında Meksika'daki sıcak hava sebebiyle babasının formasını değiştirdiğini söyledi. Dalma'nın açıklamasına göre; formayı yaklaşık 35 yıldır elinde bulunduran İngiliz eski futbolcu Steve Hodge, Maradona'nın ilk yarıda giydiği formaya sahip ve açık artırmada satılan forma da bu forma. Ancak Maradona o tarihi golü maçın ikinci yarısında atmıştı.

Steve Hodge, babamın ikinci yarıda giydiği formaya sahip olduğunu düşünüyor ancak yanılıyor. Hodge'deki forma, babamın ilk yarıda giydiği forma. Açık artırmada bu formayı almaya niyeti olanlara bu gerçeği anlatmak zorundayım. O formanın kimde olduğunu biliyorum ancak o kişiyi açığa çıkarmamak adına bunu açıklamayacağım. Tek söyleyebileceğim annemde olmadığı. Satılacak olan forma, babamın golü attığı esnada giydiği forma değil. Dalma Maradona

SOTHEBYS: BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPTIK VE EMİNİZ

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Müzayedeyi düzenleyen Sothebys cephesi ise Dalma Maradona'nın söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Insider'a konuşan Sotheby's İletişim Direktörü Yardımcısı Melica Khansari, yaptıkları araştırmalar neticesinde satılan formanın Maradona'nın golü attığı esnada giydiği forma olduğundan emin olduklarını söyledi.

Açık artırmayla sattığımız formanın Maradona'nın golü attığı esnada giydiği forma olduğundan emin olmak için satılığa çıkarmadan önce yoğun çalışmalar ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirdik. Maradona da Tanrı'nın Eli isimli kitabında o formayı Steve Hodge'ye verdiğini doğruluyor. 20 yıldır Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyor ve sayısız insan tarafından ziyaret edildi. Bunca zamandır bu formanın yanlış forma olduğu iddia edilmedi. Sotheby's İletişim Direktörü Yardımcısı Melica Khansari

PEKİ FORMA STEVE HOGDE'NİN ELİNE NASIL GEÇTİ?

1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin devre arasında İngiliz futbolcu Steve Hodge ve Diego Armando Maradona, Azteca Stadyumu'nun tünelinde formalarını değiştirmişti.

O tarihten bu yana formayı koruyan Steve Hodge, Arjantinli efsanenin 2020 Kasım'da vefat etmesinin ardından formanın satılık olmadığını açıklamıştı. Bu yıl fikrini değiştiren Hodge, değerli bir futbol mirası olduğuna inandığı formanın Sotheby's aracılığıyla açık artırmada satılmasına karar verdi.

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Tanrı'nın Eli forması, futbol dünyası ve hem İngilitere hem de Arjantin halkı için derin bir anlama sahip. Formanın yeni sahibinin, futbol tarihinin en ikonik formasına sahip olacağı için gurur duyacağına eminim. Steve Hodge

TANRI'NIN ELİ GOLÜNÜN HİKAYESİ

Tarihler 22 Haziran 1986'yı gösterdiğinde Meksika'nın ünlü Aztek Stadı'nda iki futbol devi karşı karşıya geliyordu. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde birbirlerine rakip oldu. Arjantin yarı finale 2-1'lik galibiyetle çıkarken Diego Maradona'nın rakip filelere yolladığı bir gol belki de yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı.

Mücadelede dakikalar 51'i gösterirken gelişen Arjantin atağında Hodge'ın ters vuruşunda penaltı noktasına doğru koşan Diego Maradona, kaleci Shilton karşısındaki yaklaşık 30 santimetrelik boy dezavantajını eliyle kapatmış ve İngiliz file bekçisinden önce topa dokunarak gol atmıştı.

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Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı alt ederek ağları havalandırmıştı. Futbol açısından çok daha zor ve estetik olan bu gol değil, ilki hafızalara kazınmıştı.

TANRI'NIN ELİ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Maradona maçın ardından verdiği röportajda golü anlatmış ve "Biraz Maradona'nın kafasıyla, biraz da Tanrı'nın eliyle atılmış bir gol" demişti.

Asif Kapadia'nın yönetmenliğini yaptığı belgeselde bu konuya dair açıklama yapan Maradona, golden 4 yıl önceki Falkland Savaşı'nı hatırlatmış ve bu golün sembolik bir intikam olduğunu dile getirmişti. Arjantinli efsane, o dönem İngilizlerin "Tanrı bize yardım elini uzattı" deyimini sık sık kullandığını belirtmişti.

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DİĞER GOL YÜZYILIN GOLÜ SEÇİLDİ AMA...

Maradona'nın aynı maçta bütün İngiltere defansını çalımlayarak attığı ikinci gol ise FIFA tarafından yüzyılın golü seçilmiş ancak Tanrı'nın Eli'nin gölgesinde kaldı.

ARJANTİN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Kupanın yarı finalinde Arjantin, Belçika'yı; Batı Almanya da Fransa'yı aynı skorlarla 2-0 geçerek finalde rakip oldular. Meksiko City'deki Azteca Stadı'nda 114 bin 600 seyirci önünde oynanan final maçında 23. dakikada Jose Brown, 56. dakikada Jorge Valdano ve 84. dakikada Jorge Burruchaga'nın attığı gollerle Arjantin, Batı Almanya karşısında 3-2 galip geldi ve ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Batı Almanya'nın golleri ise 74. dakikada Karl-Heinz Rummenigge ve 81. dakikada Rudi Völler'den geldi.