Son Dakika: Liverpool'dan tarihi geri dönüş! Film gibi final yolu... Alisson Becker'in kafa golü her şeyi değiştirdi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Villarreal ile Liverpool karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan maçta ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Merseyside temsilcisi, harika bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

Müsabakaya çok hızlı başlayan Villarreal, 3. dakikada Boulaye Dia ile 1-0 öne geçti. 41. dakikada bu kez Francis Coquelin ile 2-0'ı yakalayan ev sahibi, soyunma odasına 2-0 önde gitmeyi başardı.

5 DAKİKADA 2 GOL BİRDEN

İkinci yarının başında ilk yarıdaki temposunu sürdürmeye çalışan Villarreal'a Liverpool izin vermedi. 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getiren Liverpool, 67'de Luis Diaz ile skoru eşitledi. 74. dakikada sahneye çıkan Sadio Mane skoru 3-2'ye getirdi.

Alınan bu sonucun ardından ilk maçı Anfield Road'da 2-0 kazanan Liverpool, ilk yarısında büyük sıkıntı yaşadığı rövanş maçını da 3-2 kazanarak final biletini cebine koydu.

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FİNALDEKİ RAKİBİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

KIRMIZI KART GÖRDÜ AMA ALKIŞLANDI

Villarreal'da Etienne Capouie ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart sonrası kenara hareketlenen tecrübeli futbolcuyu tüm tribünler ayakta alkışladı.

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LIVERPOOL TARİHE GEÇTİ

Liverpool, aynı sezonda Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Lig Kupası'nda finale kalmayı başaran ilk İngiliz takımı oldu.

Merseyside temsilcisi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 ve üzerinde final oynayan 4. takım olmayı başardı. Listesinin ilk sırasında 16 finalle Real Madrid bulunurken, Milan ve Bayern Münih'in ise 11 finali bulunuyor.

JÜRGEN KLOPP DURDURULAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü kez finale yükselen Jürgen Klopp, en yüksek sayının sahipleri olan Carlo Ancelotti, Alex Ferguson ve Marcello Lippi'nin rekorunu egale etti.

Bu sezon oynadığı 57 resmi maçta 139 gol atan Liverpool, kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

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SADIO MANE, DROGBA'YI GEÇTİ

Liverpool'un üçüncü golünü atan Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrasındaki gol sayısını 15'e yükselten Sadio Mane, rekor kırdı. Tecrübeli futbolcu bu alanda en fazla gol atan Afrikalı oyuncu oldu. İkinci sırada Didier Drogba yer aldı.

Sadio Mane, Frank Lampard'ın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir İngiliz kulübüyle 15 gol atan ikinci oyuncu oldu.

KARIUS'TAN SONRA BİR İLK

Villarreal forması giyen Geronimo Rulli, Loris Karius'tan (2018 Şampiyonlar Ligi finali) bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında iki gole sebep olan hata yapan ilk kaleci oldu.

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LIVERPOOL KARŞISINDA SİFTAH YAPTI

Villarreal'in 25 yaşındaki santraforu Boulaye Dia, Şampiyonlar Ligi kariyerinde bir ilk yaşadı. Tecrübeli santrafor, Devler Ligi arenasında ilk golünü Liverpool'a karşı kaydetti.

ALISSON BECKER'İN KAFASI FİNAL YOLUNU AÇTI

Premier Lig'de Liverpool, geçtiğimiz sezon deplasmanda küme düşmesi kesinleşen West Bromwich Albion'ı mağlup ederken karşılaşmaya kaleci Alisson Becker'in attığı kafa golü damga vurmuştu.

O MAÇTA NELER YAŞANDI?

West Bromwich Albion'da o dönem Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Mbaye Diagne karşılaşmaya kulübede başlarken, Okay Yokuşlu ise ilk 11'de yer almıştı. Mücadelenin 15. dakikasında West Bromwich Albion'dan Hal Robson Kanu attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.

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Golden sonra ataklarını sıklaştıran Liverpool, 33. dakikada Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın attığı golle skoru eşitlemiş ve ilk yarı 1-1 sona ermişti. 1-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi potasının gerisinde kalan Liverpool, ikinci gol için her yolu denemişti. West Bromwich Albion savunmasını bir türlü aşamayan Merseyside ekibi, 90+5. dakikada bir korner kazandı.

GALİBİYETİ GETİRDİ, UMUTLARI KORUDU

Bu pozisyonda kalesini terk ederek rakip ceza sahasına gelen Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Trent Alexander Arnold'ın kullandığı kornerde yükselerek kafayı vurdu ve topu filelere göndermişti. Liverpool bu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf olmuştu.

Bu skorun ardından puanını 63'e yükselten Liverpool, 64 puanla dördüncü sırada yer alan Chelsea'nin bir puan gerisinde beşinci sırada yer almış ve Şampiyonlar Ligi umutlarını son iki haftaya taşımıştı.

Kalan maçlarda deplasmanda Burnley'i 3-0 ve sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, ligi 69 puanla 3. sırada noktalayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Attığı harika kafa golüyle takımına 3 puanı kazandıran Brezilyalı kaleci, gol sonrası gözyaşlarını tutamazken arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşamıştı.