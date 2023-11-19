Real Madrid, Arda Güler'in ardından Trabzonspor'un genç oyuncusu Onuralp Çevikkan için devrede

Haberin Devamı

Sarı lacivertli takımda gösterdiği başarı performansla dev takımların ilgisini çeken Arda Güler, rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.

Birçok devin listesinde olan Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, bu kez Trabzonspor'un genç file bekçisi için Türkiye'ye geliyor.

Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

MADRID BU KEZ ONUN İÇİN GELİYOR

Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in ardından Trabzonspor'un 17 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan'ı gündeme aldı.

İspanyol devinin scout ekibinin Onuralp Çevikkan için harika raporlar sunduğu ve Real Madrid'in kısa zaman içerisinde Trabzonspor'un kapısını çalabileceği ifade edildi.

Gözden Kaçmasın A Milli Takım'da Emre Akbaba kadrodan çıkarıldı Haberi görüntüle

ALTINORDU'DAN TRABZONSPOR'A

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Altınordu'dan takıma kattığı Onuralp Çevikkan, zaman zaman A takım kadrosunda yer alsa da henüz forma şansı bulamadı.