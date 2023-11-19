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Real Madrid, Arda Güler'in ardından Trabzonspor'un genç oyuncusu Onuralp Çevikkan için devrede

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#Real Madrid#Trabzonspor#Transfer
Real Madrid, Arda Gülerin ardından Trabzonsporun genç oyuncusu Onuralp Çevikkan için devrede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 18:45

Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan İspanyol devi Real Madrid, rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

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Sarı lacivertli takımda gösterdiği başarı performansla dev takımların ilgisini çeken Arda Güler, rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.

Birçok devin listesinde olan Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, bu kez Trabzonspor'un genç file bekçisi için Türkiye'ye geliyor.

Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

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MADRID BU KEZ ONUN İÇİN GELİYOR

Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in ardından Trabzonspor'un 17 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan'ı gündeme aldı.

İspanyol devinin scout ekibinin Onuralp Çevikkan için harika raporlar sunduğu ve Real Madrid'in kısa zaman içerisinde Trabzonspor'un kapısını çalabileceği ifade edildi.

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ALTINORDU'DAN TRABZONSPOR'A

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Trabzonspor'un Altınordu'dan takıma kattığı Onuralp Çevikkan, zaman zaman A takım kadrosunda yer alsa da henüz forma şansı bulamadı.

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#Real Madrid#Trabzonspor#Transfer

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