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A Milli Takım'da Emre Akbaba kadrodan çıkarıldı

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#Milli Takım#Emre Akbaba#Galler - Türkiye
A Milli Takımda Emre Akbaba kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 16:17

A Milli Takımımızın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta dizinden sakatlanan Emre Akbaba, Galler maçının kadrosundan çıkarıldı.

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A Milli Takımımızın Almanya ile oynadığı maçın ilk yarısında dizinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre Akbaba, Galler maçı kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin’den Cardiff’e seyahat edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Milli futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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#Milli Takım#Emre Akbaba#Galler - Türkiye

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