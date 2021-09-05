Radamel Falcao, Galatasaray'a veda etti

İki yıl boyunca formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılıp bir kez daha İspanya'nın yolunu tutan 35 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Destekleri için tüm camiaya teşekkür eden Falcao, "Galatasaraylı arkadaşlarım, desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Aynı şekilde tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilerime de teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı. Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

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