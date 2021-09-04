MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Galatasaray'dan ayrılan Falcao'nun yeni takımı resmen açıklandı!
GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Falcao'nun yeni takımı resmen açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Falcao'nun yeni takımı resmen açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu.

İki sezonluk Galatasaray macerası geçtiğimiz günlerde sona eren Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Falcao, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshedip serbest kalmıştı.

Rayo Vallecano, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

Son dakika: Galatasaraydan ayrılan Falcaonun yeni takımı resmen açıklandı

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi