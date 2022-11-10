Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ameliyat sonrası dönüş süresi netleşti...

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Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ABD’de ameliyat oldu. Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşmuştu.

O dönem maça ilk 11'de başlatılmaması tartışma konusu olan Ghezzal, devamındaki süreçte yeniden sakatlık yaşadı. Trabzonspor ile oynanan maçta yeniden sakatlanan Ghezzal için ameliyat kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından yaşadığı ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sonrası Fenerbahçe müsabakası ile takımımıza dönmüştü. Fenerbahçe maçı sonrası ağrılarının kısmen devam etmesi ve destekleyici tüm tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen mevcut durumunun sahada yeterli performansı göstermesini engellediğini ifade etmesi üzerine Rachid Ghezzal’a cerrahi tedavi uygulanması kararı alınmıştır” denilmişti.

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GHEZZAL'DAN KÖTÜ HABER: 4 AY YOK



Beşiktaş'a kanat oyuncusu Ghezzal'den kötü haber geldi. Rachid Ghezzal, sahalardan 4 ay uzak kalacak. İddialara göre Ghezzal'ın sakatlığı görünenden daha ciddi ve geri dönüş süresi 4 ay...

Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için Amerika’da ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisinin yaklaşık 4 ay süreceği öngörülüyor. Ghezzal, tedavisinin ardından mart ayında sahalara dönebilecek.

"SON ÇARE AMELİYAT KARARINI ALDIK"

Öte yandan ABD’de ameliyat olan Ghezzal, sakatlığına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cezayirli yıldız, “Çok şükür bitti ve her şey yolunda. Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana destek olan kulübüme, sağlık ekibine ve sizlere teşekkür ederim. Desteğiniz çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

HADİ BEN KAÇTIM - GALATASARAY & BEŞİKTAŞ

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Okay Karacan, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasını Spor Arena YouTube kanalında değerlendiriyor. Şenol Güneş'in dönüşü, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri, sarı-lacivertlileri bekleyen zorlu Dinamo Kiev maçı... Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 89. bölümünde.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış

00:06 Haftanın teması: Babalar ve Oğulları

02:20 "Futbolculara babalık yapan birileri lazım"

05:06 Michy Batshuayi

05:40 "Fenerbahçe, şampiyonluğun bir numaralı favorisi"

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