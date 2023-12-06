Premier Lig'de 6.7 milyar sterlinlik imza! Gözler artık Süper Lig'de...

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2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla yayıncı kuruluş ile anlaşması bitecek olan Türkiye Futbol Federasyonu yeni ihalede rakamı artırabilmek için playoff’u da kapsayan bir formülü hayata geçirmeye hazırlanırken İngiltere Premier Lig yeni imzaladığı yayın anlaşmasıyla bir rekora daha imza attı. Premier Lig’den yapılan açıklamada 2025-26 sezonundan başlayıp 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6.7 milyar sterlinlik (yaklaşık 245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşması imzalandı.

ABD ile anlaşma 2 milyar sterlin



SKY ve TNT ile sezon başına minimum 270 canlı maç yayınlamak üzere yapılan anlaşma İngiltere’de şu ana kadar imzalanan en büyük spor medyası hakları anlaşması olarak kayıtlara geçti. Premier Lig’de 2022-23’ten itibaren 3 yılı kapsayan ihalenin bedeli 5.1 milyar sterlindi. Ayrıca bu rakam sadece Britanya’daki yayınları kapsıyor. Sadece ABD yayın hakları için NBC ile 2 milyar sterlinlik anlaşma yapan Premier Lig’in yurt dışı yayın haklarının toplamı da 5.3 milyar sterlin seviyesinde. Premier Lig’de ibre yukarı giderken Süper Lig’de ise görüntü tam tersi.

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Bu yıl 2.635 milyar TL ödenecek



Türkiye Futbol Federasyonu 2017-18 sezonunda 500 milyon dolarlık rekor ücretle beIN Sports’la 5 yıllık sözleşme imzalarken 2 yıl sonra yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşma sonrası yüzde 25 indirime gidildi. Pandemi ile birlikte yayıncı kuruluş ücreti daha da indirdi ve ödemeler döviz yerine Türk lirasına döndü. 2022-23’te de beIN Sports ile 2.2 milyar TL’den 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2023’te TÜFE oranını yüzde 39.59 olarak açıklarken beIN Sports’un bu sezon ödeyeceği tutar da 2 milyar 635 milyon 490 bin liraya yükseldi.



İhale komisyonunun kozu Play-off



6 sene önce yıllık 100 milyon dolar ödenirken mevcut kurla bu sene ödenecek rakam yaklaşık 91 milyon dolara denk geliyor. 6 sezon önce yarım milyar dolara ihale edilen Süper Lig’de yayın gelirindeki düşüş dikkat çekerken bu yıl kritik bir ihale gerçekleştirilecek. TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa kurduğu İhale Komisyonu, yeni dönemdeki yayın ihalesinden maksimum rakamı alabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Hedef play-off formülü ile birlikte rakamı yine Süper Lig kulüplerini memnun edecek bir seviyeye çıkarmak.