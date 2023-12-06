'Kluivert'a yapılan futbola saygısızlık!'

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın karşılaşmalarını ve olaylarını değerlendirdi.



1 - Travmatik Nordsjaelland yenilgisi sonrası Sivas ile moral bulan F.Bahçe toparlandı mı? Yoksa bu skor rakibinin zayıflığıyla mı ilgili?

MEHMET ARSLAN: 4-1 HARiKA AMA AKSAKLIKLAR SÜRÜYOR

Sivasspor karşısında 4-1 harika bir skor. İlk yarının başlarında, ikinci devrenin sonlarında sergilenen futbol da öyle. Ama savunma aksaklıkları aynen devam ediyor. Stoperlerin eksikliği buram buram yansıyor takımın futboluna. 4-1’e rağmen bunları söylüyorum ki, bu skor aldatmasın kimseyi. Maç 2-1’e geldiğinde takımın verdiği pozisyonları ve yaşadığı sıkıntıyı birlikte izledik. Ama bir gerçek var, Fred’in sadece performansı değil varlığı bile takıma çok şey katıyor.

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GÜNTEKİN ONAY: TÜM TAKIMIN PERFORMANSINI YUKARIÇEKTi

Fenerbahçe’nin Nordsjaelland karşısında aldığı 6-1’lik yenilginin ardından lige nasıl bir dönüş yapacağı açıkçası merak konusuydu. Her şeyden önce futbolcu grubu ile taraftar son derece coşkulu, istekli ve kazanma arzusunu sahaya yansıtan bir görüntüdeydi. Zaman zaman oyun içinde dalgalanmalar gördük ama şu bir gerçek ki Fred’in dönüşü bütün takımın, özellikle de Szymanski ve Tadic’in de performanslarını yukarıya doğru çıkardı. Sivasspor kabul etmek gerekir ki savunmada ciddi sorunlar yaşayan bir takım. Kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Kolay gol yiyen, kolay çözülen bir takım. Fenerbahçe de İrfan Can, Tadic, Szymanski ve Dzeko gibi kaliteli ayaklarıyla sonuca rahat gitti ve farklı galibiyetle hem moral buldu hem de zirveye oturdu.

FIRAT AYDINUS: BASKILI OYUNDA FRED’iN ROLÜ ÇOK KRiTiK

Son 5 maçta sadece Karagümrük galibiyeti ve Avrupa’daki ağır mağlubiyet sonrası takımın omurgasını oluşturan Becao, Djiku ve Fred gibi eksikler varken İsmail Kartal’ın oyuna müdahale konusu ve alternatif üretememesi eleştirilmesine sebep oldu. Özellikle böyle bir süreç sonrasında ve Beşiktaş derbisi öncesinde takım ve İsmail hoca için Sivas maçı çok önemliydi. · Olası bir mağlubiyet geniş çapta sorgulamaları da beraberinde getirecekti. Sivas galibiyetinde her ne kadar Tadic, İrfan Can ve Dzeko gibi oyuncuların katkısı mevcut olsa da özellikle F.Bahçe’nin baskılı oyununun görülmesinde rol oynayan Fred, Fenerbahçe için hem fiziksel hem de mental anlamda ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

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UĞUR MELEKE: F.BAHÇE’NiN GiZLi LiDERi

Sivasspor’un Kadıköy’de ölçü sayılabilecek iyi bir futbol oynadığını söylemek güç. Organizasyonu bozuk, temassız oynayan bir görüntüleri vardı. Ancak Fenerbahçe’de de Kasım travmasına göre bir gelişim söz konusu. Fred takımın gizli lideri. Onun varlığı herkese dokunuyor, dönüşü herkesi değiştiriyor. Tamamlanamayan hücumlarda daha hızlı geri kazanan bir Fenerbahçe vardı önceki gün. Çünkü pazubentsiz kaptan Fred sahadaydı.

2 - 5. sıradaki Adana Demirspor, Kluivert’la yolları ayırdı. Ligde 14 haftada 15 teknik adamın değişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: KULÜPLERE DE TEKNiK ADAM SINIRLAMASI GELMELi



Türk futbolunun çok temel meselelerinden biri de bu maalesef. Ben bir sporsever olarak bu sezon gösterdiği iyi performansa rağmen Kluivert’a yapılanı futbola saygısızlık olarak değerlendiriyorum. TFF’nin acilen futbolun esas problemlerinin ne olduğunun farkına varıp önlem alması gerek. Madem bir teknik direktör bir sezonda maksimum 2 takıma imza atabiliyor, hukukta mütekabiliyet esasına dayanarak kulüplere de aynı sınır getirilmeli. Bir sezonda maksimum 2 teknik direktörle çalışabilirsin. Ikinciyle de yolları ayırırsan pro-lisans şartı aranmaz, sezon sonuna kadar altyapı hocalarından biriyle devam edersin. ·

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FIRAT AYDINUS: TEKNiK ADAM KIYIMINDA ŞiMDiDEN REKOR KIRDIK



Bir sezonda teknik direktörlerin yapabileceği sözleşme sayısını sınırlama getirilmişken, kulüplerin kaç farklı teknik adam ile sözleşme yapabilme hakkına dair bir düzenleme yok. Ligimizde sözleşme yapılıp saatler sonra görevine son verilen teknik adamlara şahit olduk. Oysa sezona başlarken 20 takımın 16’sı geçen sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam kararı almıştı. Maalesef bu konuda tek istikrarlı yanımız 14 haftada 15 teknik adamın görevine son vererek, teknik adam sayısı ile hafta sayısını geçmiş olmamız. Geçen sene sezon boyunca gerçekleşen teknik adam kıyımını bu sezon daha şimdiden rekor seviyede kırdık.



MEHMET ARSLAN: TEKNiK DiREKTÖR DEĞiŞiMi ARTIK ATA SPORUMUZ OLDU

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Hafta sonu Premier Lig’de izlediğim Manchester City-Tottenham maçındaki hakem kararı Süper Lig’de yaşansa o maç yarıda kalır bir sezon konuşulurdu. Ama orada yaşandı ve bitti. Demem o ki, bizim futbol kültürümüz bu. Kaybedilen her maç sonu bir suçlu üretmek ve sorumluluğu üzerimizden atmak. Sonuçta fatura önce hocaya kesilir. Elbette bazı takımlar için bu tür değişiklikler normaldir. Ama hoca değişikliği bizim ata sporumuz haline geldi.

GÜNTEKİN ONAY: 14 HAFTADA 15 HOCA DEĞiŞiMi ÇARPIKLIĞIN GÖSTERGESi



20 takımla bir ligde 15 teknik adamın henüz 14. haftada değişmiş olması bir çarpıklığın ve sistemsizliğin göstergesidir. Demek ki yalnış tercihler yapılmış ve yanlış teknik adam tercihlerinin olduğu da yönetimlerce tescillenmiş anlamına geliyor. Kluivert’ın başarısız olduğunu söylemek zor ama belki başka anlaşmazlıklar vardı yönetim ve teknik adam arasında. Onları bilmeden sağlıklı yorum yapmak mümkün değil.

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3 - Tarihi Manchester savaşından 3 gün sonra Pendik’te rotasyon yapan G.Saray’da Bakambu, Nelsson ve sol bek Barış tercihi nasıldı?

MEHMET ARSLAN: G.SARAY RAKiPLERiNDEN BiRKAÇ ADIM ÖNDE

Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilenen futbol, Galatasaray’ın özgüvenini pekiştirdi ve geliştirdi. Sezon başına göre sanki level atladı takım. Bu durumda 2-3 oyuncunun varlığı ya da yokluğu onların oyun planlarında ve performanslarında (Fenerbahçe’nin yaşadığı gibi) çok büyük bir sıkıntı doğurmadı. İcardi durduğu anda ona alternatif sürpriz golcülerde çıkmaya başlayınca sıkıntıları ve rotasyon alternatifleri çoğalmaya başladı. Şu anda bir değil birkaç adım önde rakiplerinden G.Saray.

FIRAT AYDINUS: M.UNITED MAÇI SONRASI KONSANTRE OLMAK KOLAY DEĞİL

Manchester United atmosferinden 3 gün sonra Pendik Stadı’ndaki maça konsantre sağlamak futbolcular adına kolay olmasa gerek. Diğer yandan Okan Buruk gerek zorunluluk gerekse maç yoğunluğundan hemen hemen her maç rotasyon yapıyor. Bu kez özellikle ilk golde rolleri paylaşan Barış, Mertens ve Bakambu’yu 2. devre alıp oyunu çözdü. Nelsson elinden geleni yapan bir görüntü çizse de geçmiş performansından uzak. İyi ve sağlıklı Sanchez ve Abdülkerim’in alternatifi olarak sezonu tamamlar.



GÜNTEKİN ONAY: BURUK SORUNU ROTASYONLA, DİRİ OYUNCULARLA ÇÖZDÜ



Galatasaray çok kırıcı, yoğunluğu yüksek eforlu bir maç oynadı. Hem mental hem de fiziksel açıdan yıpratıcı bir 90 dakikaydı. Böylesine büyük bir finalin ardından Pendik deplasmanına gidip kazanmak her şeyden önce önemliydi. Çünkü Pendik Stadı’nın yapısı itibariyle oyuncuların konsantre olması, oyuna odaklanması çok da kolay bir hadise değil. Okan Buruk rotasyonla daha az süre alan, daha diri oyuncuları kullanarak bu sorunu çözdü. Devler Ligi veya milli takım arasının ardından gelen maçlar zordur. Açıkçası skor odaklı bir karşılaşmaydı ve istediğini aldı

UĞUR MELEKE: OKAN BURUK KADROSUNU DAHA EFEKTİF KULLANIYOR

Pendik belki G.Saray için çok ölçücü bir rakip değil. Ama Okan Buruk iki konuda önemli kazanımlar elde etti bu maçla. Birincisi, G.Saray’ın iki sezondur kanayan yarası sol bekte yeni bir oyuncu denedi. Barış Alper gayet istekliydi, çalışkandı, etkiliydi. Önemli bir kazanç olabilir. Ikincisi de, G.Saray yoğun Ekim-Kasım takviminde kadro derinliğinden yeterince faydalanmamış, bazı oyunculara aşırı yük binmişti. Buruk bu kez kadrosunu daha efektif kullanıyor. Nelsson’un 90, Bakambu’nun 30 dakika almaları önemli.

4 - Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 1 puana razı oldu ama herkesin aklı seçimdeydi. Fenerbahçe karşısında nasıl bir Beşiktaş bekliyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: YENiYÖNETiMLEYAKALANANHAVA DERBiYE OLUMLU YANSIYABiLiR



Haftalardır oyun ve mücadele olarak taraftarı tatmin edemeyen Beşiktaş, Ankaragücü maçında farklı bir görüntü çizmedi. Zaman zaman kan değişikliğine gidilmesi takımlarda olumlu bir hava yaratabiliyor. 2 aydır başıboşluk yaşayan Beşiktaş’ın yeni yönetimi ile yakalayacağı hava ve moralin derbide olumlu yansıması muhtemel. Umarım 2 takım adına da zevkli, mücadele dolu ve futbolseverlerin özlediği derbi gibi derbi dedirten bir maç olur. · 20 takımla bir ligde 15 teknik adamın henüz 14. haftada değişmiş olması bir çarpıklığın ve sistemsizliğin göstergesidir. Demek ki yalnış tercihler yapılmış ve yanlış teknik adam tercihlerinin olduğu da yönetimlerce tescillenmiş anlamına geliyor. Kluivert’ın başarısız olduğunu söylemek zor ama belki başka anlaşmazlıklar vardı yönetim ve teknik adam arasında. Onları bilmeden sağlıklı yorum yapmak mümkün değil. .

GÜNTEKİN ONAY: İYİ BİR SAĞLIK VE ATLETİK PERFORMANS EKİBİ LAZIM



Beşiktaş gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Çok fazla eksik, sakatlık ve yönetim boşluğunun getirdiği takıma da sirayet eden bazı sorunlar vardı. Şimdi Hasan Arat’ın gelmesi ile birlikte yönetim boşluğu ve oradaki disiplinsizlik ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Ankaragücü maçında yenik duruma düştükten sonra karakter koyması önemliydi. Oyun olarak çok mu yukarıdaydılar? Hayır. Ama kaybetmemesi bu kadar eksiğe rağmen önemliydi. Beşiktaş’ın 2023’te gelişen teknoloji ve bilimle beraber çok iyi bir sağlık ve atletik performans ekibine ihtiyacı var. Bu en az kadar teknik adam kadar önemli. Çünkü oyuncularda çok ciddi sakatlıklar ve performans düşüklüğü söz konusu.

MEHMET ARSLAN: BAŞKANLIK DEĞİŞİMİ DERBİDE FARKLI BİR BEŞİKTAŞ İZLETEBİLİR



İki başkan adayını da yürekten kutluyorum. Bir seçim kavgasız gürültüsüz nasıl yapılır, bunu tüm ülkeye gösterdiler. İkinci önemli unsur da şu: BEŞİKTAŞ ACİLEN KULÜP DIŞI DERNEK VS GİBİ OLUŞUMLARDAN KURTULMALI. Onların oy potansiyeli bu kulübe zarar veriyor. ‘Bizim bin oyumuz var’, ‘biz 500 oyla geliyoruz’, gibi sözlerle başkan adaylarını etkiliyorlar. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Beşiktaşlılar bunu çok iyi biliyor. Derbiye gelince, Fenerbahçe favori görünüyor. Ama başkanlık değişimi bize başka bir Beşiktaş izletecek gibi...

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ BULMACA GİBİ



Rıza Hoca geldikten sonraki ilk maç önü konuşmasında şunu söyledi: “Herkesi mevkisinde oynatmak istiyoruz”. Ilk iki maçta da bunun için gayret gösterdi. Ancak Ankaragücü maçında bazı şeylere şaşırdım doğrusu. Oxlade’in kariyerinde 200 küsur maç sağ açık oynamışlığı olduğunu biliyorlar mı acaba? Oxlade kulübedeyken sağ açıkta Muleka ile başlamak doğru muydu? Yine Milan ve Eintracht’ta yıllarca sol açık oynayan, Beşiktaş’ta da son 4 maçında 3 asist yapan Rebic kulübede. Beşiktaş, spor kamuoyu için bulmaca gibi şu an. Çözmesi gerçekten zor