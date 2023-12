Çok konuşulan çalımın mucidi Hurşut Meriç: 'İrfan Can Kahveci ve Arda Güler o çalımı yapıyor ama...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta şahane bir gol atarak takımın galibiyetinde önemli rol oynayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig tarihine geçti. İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirirken; Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu (17).

İrfan Can Kahveci'nin attığı golün hemen öncesindeki çalımı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Çalımın mucidi Hurşut Meriç'e İrfan Can Kahveci'yi ve o hareketi sorduk...



HURŞUT MERİÇ: “İRFAN CAN KAHVECİ, ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU OLDUĞU İÇİN BU HAREKETİ BENDEN HEMEN ÖĞRENMİŞTİ”



Ben bu hareketi sokakta hep futbol oynaya oynaya öğrendim. Küçükken sokakta futbol oynadığımız bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Normalde bu hareket sokakta yapılabilecek bir hareket ama ben bunu büyük sahalara yansıttım. Ondan sonra herkes bu hareketi görmeye başladı. Gençlerbirliği’nde oynarken İrfan Can Kahveci’yle iletişimim çok iyiydi ve ona hep yardımcı oluyordum. Altyapıdan çıkan çocuklar vardı ve onların yaş grubu çok güçlü bir takımdı. Ben de onlara bu hareketi gösteriyordum. İrfan Can Kahveci de benim gibi sol ayaklı ama sağ tarafta da yetenekli bir oyuncu. İrfan Can, göre göre ve bana sora sora öğrendi bu hareketi. İrfan Can, çok yetenekli bir oyuncu olduğu için bu hareketi hemen öğrenmişti. İrfan Can’ın, hareketi çok güzel yaptığını görünce mutlu oluyorum. İrfan Can, Fenerbahçe’de bu sene çok iyi oynuyor. Onunla gurur duyuyorum. Kendisi zaten çok sevdiğim bir kardeşim.

“ARDA GÜLER DE BU HAREKETİ YAPIYOR AMA BENİM KADAR GÜZEL YAPAN YOK”



(Gülerek) Bu hareketi Arda Güler’in de yaptığını izledim ama benim kadar güzel yapan yok. Şimdi oynadığım amatör kulüp olan Amsterdam Gençlerbirliği takımında da bu hareketi yapıyorum. Arda Güler, böyle devam ederse inşallah benden daha iyi yapar, buna inanıyorum. İnşallah Arda Güler Real Madrid’de başarılı olur. Bu hareketi Arda’nın Real Madrid’de yaptığını görünce çok mutlu oldum. İnşallah orada bu hareketi devamlı yapar. Bu hareket Arda Güler’e İrfan Can’dan geçmiş.



“HOLLANDA’DA BU HAREKETE ‘SCHİJNTRAP’ DİYORLAR. BİR YANDAN DA ‘FAKE SHOT’ DİYEBİLİRİZ”



Türkiye’de herkes bu hareketi göre göre yapmaya başladı. Maçlarda çoğu oyuncular yapmaya devam ediyor. Bu hareketin devam etmesi beni çok mutlu ediyor. Bu hareket nesilden nesile aktarılmalı ama genelde sol ayaklı oyunculara çok güzel yakışıyor. Bu hareketi gelecek yıldızlar ve küçük çocuklar da öğrensin. Süper Lig’i yakından takip ediyorum. Ayrıca Hollanda’da yeni açtığım Amsterdam Gençlerbirliği adında kendi futbol okulum var, onunla da ilgileniyorum. Şu anda 400 öğrencim var. Feyenoord ve Ajax gibi kulüplere oyuncu gönderdim. Gençleri eğitip büyük takımlara gönderiyoruz. Oradaki gençlere de her antrenmanda bu hareketi öğretmeye çalışıyorum. Hollanda’da bu harekete ‘schijntrap’ diyorlar. Bir yandan da ‘fake shot’ diyebiliriz. Buradaki gençler artık bu hareketi bizden iyi yapmaya başladılar.

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN O GOLÜ: