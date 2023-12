Fenerbahçe'de kariyer rekoru kıran Szymanski'yi eski hocası Sandro Schwarz anlattı! Transfer itirafı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de şimdiye kadar Süper Lig ve Avrupa kupaları dahil 25 maça çıkan, 10 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına katkı sağlayan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli taraftarları kendine hayran bıraktı. Avrupa’nın önemli takımlarıyla ismi anılan Polonyalı yıldız, dün Fenerbahçe’nin Sivasspor’u 4-1 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydetti. 24 yaşındaki Szymanski ile 1,5 sene Dinamo Moskova’da beraber çalışan ve son olarak Bundesliga ekibi Hertha Berlin’de görev yapan Sandro Schwarz, eski öğrencisinin potansiyeliyle ilgili konuştu. 45 yaşındaki teknik direktör, Dinamo Moskova günlerine dair anılarını da aktardı.

TEKNİK DİREKTÖR SANDRO SCHWARZ’IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“SZYMANSKI, OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞİM GÖSTERDİ. HER ANTRENÖRÜN İSTEYECEĞİ BİR OYUNCU”

Sebastian Szymanski, olağanüstü bir gelişim gösterdi. Ve şimdi bir sonraki adımı atarak onun uluslararası alanda oynayan Fenerbahçe gibi köklü bir kulübe katılmasından memnuniyet duyuyorum. Szymanski, topla çok ama çok iyi oynuyor. Güçlü bir sol ayağı var ve topla çok iyi çalışmalar yapıyor. Güçlü yönlerine rağmen hala gelişme potansiyeli var. Dahası iyi bir karaktere sahip, çalışkan ve hırslı. Her zaman daha iyi olmak ve her antrenman maçını dahi kazanmak istiyor. O her teknik direktörün isteyeceği türden bir oyuncu. 25 maçta 10 gol ve 9 asistlik performansının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Sebastian Szymanski, etrafındaki oyuncuları daha da iyi hale getiriyor. Ama elbette kendisi de Dzeko, Tadic ve Fred gibi oyuncuların klasından faydalanıyor ve daha da iyi hale geliyor.

“HERTHA BERLIN’DE GÖREV YAPTIĞIM DÖNEM SZYMANSKI’Yİ TAKIMIMDA GÖRMEK İSTİYORDUM”

Dinamo Moskova'da bizim için en değerli orta saha oyuncusuydu. Szymanski’nin, topla en çok temas ettiği yer orasıydı ama kanatlarda da oynayabiliyor. Szymanski, bir gün Premier Lig, La Liga, Serie A’da oynayabilir. Her deneyim onu ​​daha iyi hale getiriyor. Szymanski, iyi bir zihniyete sahip çok iyi gelişme gösteren bir oyuncu. Onu Hertha Berlin’de teknik direktör olarak görev yaptığım zaman takımımda görmek istiyordum ama bu mümkün değildi. Szymanski, Dinamo Moskova’da oynadığı dönem onun için birkaç transfer teklifi vardı ama birbirimize karşı her zaman dürüst olduk. Ve kendini her zaman rahat hissettiği için takımda kaldı, ta ki siyasi olaylar Moskova'daki günlerimizi bitirene kadar. Szymanki’yi benzetebileceğim bir oyuncu yok, o çok farklı bir oyuncu. Szymanski’nin piyasa değerini Euro olarak değerlendiremem, sadece ileride oynayacağı takım için değer biçebilirim. Ve bu değer çok yüksek.

