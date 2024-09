Portekizlilerden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum: 'Eski Mourinho değil, derbiden daha endişe verici...'

Haberin Devamı

Yeni sezona önceki yıllara göre daha da güçlü bir kadro kurarak başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine erken havlu atarak büyük bir şaşkınlık yarattı. Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan sarı-lacivertli ekip, 2.hafta karşılaşmasında Göztepe ile 2-2 beraber kalarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Geride bıraktığımız hafta sonu Galatasaray’ı Kadıköy’de ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara aldı. Son haftalardaki istikrarsız performansın ardından gözler teknik direktör Jose Mourinho’ya çevrildi. Tecrübeli çalıştırıcının puan kayıplarına engel olmak için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olurken; Portekizli gazeteciler, Mourinho’nun sarı-lacivertli ekipteki başarı şansıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

PORTEKİZLİ GAZETECİLERİN ‘JOSE MOURİNHO’ ANALİZİ ŞU ŞEKİLDE:

ALEXANDRE CANDEİAS (SPORT TV PORTUGAL): “GALATASARAY’A YENİLMEK BÜYÜK BİR DARBE OLDU”

Yeni bir kulübe gelen her yeni teknik direktör gibi José Mourinho'nun da Fenerbahçe'yi en üst seviyeye çıkarmak için zamana ihtiyacı var. Elbette Şampiyonlar Ligi'nden elenmek ve Galatasaray'a yenilmek büyük bir darbe oldu ama takımda çok yetenekli oyuncular var. Mourinho'nun orada iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum. Çünkü Mourinho, nereye giderse gitsin her zaman kazanmayı başarabilen bir teknik direktör.

“BU DEZAVANTAJI SADECE JOSE MOURİNHO TERSİNE ÇEVİREBİLİR”

Jose Mourinho; ilk büyük kupalarını FC Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid'deki dönemlerinde kazandı. Mourinho; Manchester United, Tottenham ve Roma'da yaşadığı son deneyimlerine kadar tüm kariyeri boyunca baskı ve stresle başa çıktı. 6 maçın sonunda Galatasaray ile arasındaki 5 puan fark elbette çok büyük dezavantaj ancak bunu tersine çevirebileceğini gösterecek biri varsa o da José Mourinho'dur. José Mourinho, Tottenham dışında FC Porto'dan bu yana gittiği her kulüpte kupa kazandı. Bu, onun herhangi bir takımı şampiyon yapabilecek kaliteye ve güce sahip olduğunu gösteriyor. Mourinho’yu sahip olduğu dezavantajdan ve Galatasaray’ın güçlü kadrosundan dolayı Fenerbahçe’de zor bir süreç bekliyor. Ancak lig çok uzun bir maraton ve hala oynanması gereken maçlar var.

Haberin Devamı

JOAO CASTRO (A BOLA): “MOURİNHO’NUN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI VAR. O, ESKİ MOURİNHO DEĞİL”

Jose Mourinho'nun son dönemde aldığı sonuçlar beni hayal kırıklığına uğrattı ancak Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Muslera gibi büyük oyunculara sahip olduğunu unutmamalıyız. Fenerbahçe için çok ağır bir yenilgi olmadı çünkü Dzeko 63. dakikada skoru 3-1'e getiren golü attı. Fenerbahçe, hala ikinci sırada yer alıyor. Sezon sonunda 5 puanlık farkı kapatıp Süper Lig kupasını kazanması bence imkânsız değil. Mourinho’nun üzerinde büyük bir baskı var. Bence şimdiki Mourinho ile Şampiyonlar Ligi gibi birçok kupalar kazanan Mourinho aynı değil. Ben Avrupa Ligi'nin Fenerbahçe ve Mourinho için daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü Mourinho, geçen senelerde Manchester United ile Avrupa Ligi'ni, Roma ile de Konferans Ligi'ni kazandı. Bu sezon zor geçecek ama Mourinho için imkânsız bir durum değil.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho basın toplantısında neden yoktu? Derbi sonrası 2 iddia ortaya atıldı Haberi görüntüle

“MOURİNHO, BİR AN ÖNCE SONUÇ ALMAK ZORUNDA”

Bu baskı ve stresle başa çıkabilecek bir teknik direktör varsa o da Mourinho'dur. Mourinho, 2004 ve 2010 yıllarındaki gibi teknik direktör değil ama bu gibi durumlarda çok tecrübesi var. Böyle durumlarda en önemli şey oyunculara ve taraftarlara güven vermektir. Mourinho, bir an önce sonuç almak zorunda ama bu imkânsız değil. Mourinho'nun tecrübesi Fenerbahçe'nin bu olumsuz dönemi atlatması için çok önemli.

PEDRO BARATA (EXPRESSO): “GALATASARAY’A YENİLMEK, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ELENMEKTEN DAHA ENDİŞE VERİCİ”

İlk olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin Mourinho ve kulüp için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum çünkü bu sezonun ilk büyük hedefi buydu. Ancak Türk takımlarının Avrupa'da son dönemde aldıkları sonuçlara bakınca elenmeyi açıkçası bir sürpriz ya da başarısızlık olarak görmedim. Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyet bana daha endişe verici geliyor, özellikle de Fenerbahçe'nin ligdeki dezavantajı nedeniyle. Geçen sezona baktığımızda şampiyon olmak için çok fazla puan gerekecek ve bu başlangıç pek de iyi görünmüyor.

Haberin Devamı

“JOSE MOURİNHO, ŞİMDİDEN O AKIL OYUNLARINA BAŞLADI”

Bence şampiyonluk yarışı açısından işler zorlaşmaya başladı. José Mourinho, şimdiden o akıl oyunlarına başladı. Hakemlere baskı yapıyor ve herkesi kendisine karşı olmakla suçluyor. Normalde bu tür tavırları biraz daha geç sergilemeye başlardı. Ancak Türkiye'de belki de kulübün büyüklüğünün ve büyük rakipleriyle arasındaki rekabet seviyesinin baskısını hissettiği için bu stratejileri en başından beri benimsedi.

“2015 YILINDAN BERİ HER HAFTA KAZANMA RİTMİNİ KAYBETTİ”

Yine de her şeye rağmen şampiyon olabileceklerine inanıyorum. Mükemmel bir oyuncu grubuna sahipler ve daha da güçlendiler. Ama tabii ki çok zor olacak. Galatasaray, puan kaybı yaşamıyor ve Beşiktaş da çok güçlü görünüyor. Şimdiden böyle bir dezavantaja sahip olmak Fenerbahçe’yi önümüzdeki aylarda daha da güçlü olmaya zorlayacaktır. Kariyerinin ilk yıllarında lig kazanma uzmanı olan Mourinho'nun 2015'ten bu yana lig kupası kazanamadığını, dolayısıyla her hafta kazanma ritmini biraz kaybettiğini belirtmekte fayda var. Ve Türkiye'de kazanmak için buna sahip olmak çok önemli. Önümüzdeki birkaç hafta çok ilginç olacak, özellikle de kazanamadığında her şeyi ve herkesi eleştirme paranoyasına kapılıp kapılmayacağını görmek için.

Haberin Devamı

JOAO F. FİGUEİREDO (SPORT TV PORTUGAL): “BİRKAÇ YILDIR İSTİKRARLI SONUÇLAR ALMAKTA ZORLANIYOR”

Jose Mourinho’nun son maçlarda aldığı skorlardan dolayı hayal kırıklığına uğramadım. José Mourinho'nun Türkiye kariyerine başlangıcını tanımlamak için doğru kelimenin bu olduğunu düşünmüyorum. José Mourinho, birkaç yıldır istikrarlı sonuçlar almakta zorlanıyor. Bu istikrarsızlık, Mourinho'nun kariyeri boyunca teorik olarak şampiyonluğun ana adayı olmayan kulüpleri devralmış olmasından da kaynaklanıyor. Bana öyle geliyor ki Galatasaray'ın kadrosu José Mourinho'nun takımının birkaç seviye üzerinde. Diğer yandan Beşiktaş da kendisini çok iyi güçlendirdi ve lige iyi bir başlangıç yaptı. Taraftarlar, Mourinho’dan zaferler bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgi sezonun çok erken bir aşamasında geldi ama bence Fenerbahçe sonrasında iyi toparladı. Mourinho’nunn Roma'daki kariyeri de aynı şekilde istikrarsızdı ama Konferans Ligi'ni kazandı ve Avrupa Ligi'nde final oynadı. Ancak Roma, İtalya şampiyonluğunu kazanmaya aday bir takım değildi. Kariyerinin bu aşamasında José Mourinho, şampiyonlukların ezici favorisi olan milyoner bir takımdan çok taraftarların sevgisini arıyor.

“MOURİNHO, TUTKULU TÜRK FUTBOLUNUN BASKISINA UZUN SÜRE DAYANABİLİR”

“Baskı” José Mourinho'nun göbek adıdır. Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da şampiyonluklar kazanmıştır. İki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, bunlardan biri FC Porto ile. Mourinho, çok tecrübeli bir teknik direktördür. Dünyanın en iyi kulüplerini çalıştırdı. Türkiye'nin çok tutkulu taraftarlara sahip olduğu ve sonuç alınamadığında yöneticilerin genellikle sabırsız davrandığı doğru. Ancak Mourinho, 61 yaşında ve kazanılacak her şeyi çoktan kazandı. İspanya'da sert İspanyol basınına direndi ve Guardiola'nın Barcelona'sının tiki-taka hegemonyasına son verdi. Bu yüzden Mourinho’nun tutkulu Türk futbolunun baskısına uzun süre dayanacağına inanıyorum.

“UZUN ZAMANDIR LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANAMADI AMA...”

Mourinho'nun Türkiye şampiyonu olacağını yüzde yüz kesinlikle söyleyemem. Mourinho, uzun zamandır lig şampiyonluğu kazanamadı ama eleme usulü turnuvalarda bir uzman haline geldi. Fenerbahçe'nin gelecekte bir Konferans Ligi veya Avrupa Ligi şampiyonluğu hayal edebileceğine inanıyorum. Galatasaray, Türkiye Ligi’nde son derece güçlü konumda. Şu anda dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahipler. Örneğin Fenerbahçe'nin forvet oyuncularının hiçbiri Osimhen'in seviyesine yakın değil. Eğer Mourinho takımı bir araya getirebilir ve bunun mümkün olduğuna inandırabilirse, Fenerbahçe ligi kazanmaya daha yakın olacaktır. Bu yolda önemli olan daha fazla puan kaybetmemek ve Galatasaray'ın eksikliklerinden faydalanmak.