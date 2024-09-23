Jose Mourinho basın toplantısında neden yoktu? Derbi sonrası 2 iddia ortaya atıldı

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F.Bahçe’nin sezonun ilk derbisinde G.Saray’a kaybederek zirvenin 5 puan gerisine düştüğü karşılaşmanın yankıları sürüyor. Maçın ardından sosyal medyadan sarı lacivertlilere yapılan göndermeler, kulübün G.Saraylı oyuncuların sahaya dönüp kutlama yapmasını engellemek için soyunma odası çıkışındaki kepenkleri kapatması ve Mourinho ile alay edilmesi yurt dışında dahi gündem oldu. Gecenin en çok konuşulan konularından biri Mourinho’nun basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılmasıydı.

BAŞKA BİR SEBEP Mİ VAR?

Kulübe yakın kaynaklardan, Okan Buruk’un basın toplantısı devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün 2 defa toplantı odasının yakınına kadar geldiği, daha sonra da toplantının çok uzun sürdüğünü ifade edip, “Ben bu kadar bekleyemem” diyerek stadyumu terk ettiği bilgisi geldi. Ancak dünyaca ünlü teknik adamın bu eyleminin arkasında onu kızdıran başka bir şey olup olmadığı da konuşuldu. Özellikle de iki iddia öne çıktı:

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1- TOPLANTI UZADI, MOURİNHO SİNİRLENDİ

Uzun süren basın toplantıları... Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’nin başına geçtiği ilk günlerden beri Türkiye’de basın toplantılarının çok uzun sürmesinden şikayetçi olduğu biliniyor. Hatta tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde de bu konuya dokunarak “20 yıldır futbolun içindeyim, yaptığım en uzun basın toplantısı” demişti. Bu nedenle sürenin uzamasının Portekizli teknik adamı patlama noktasına getirdiği ve bu nedenle stadı terk ettiği öne sürüldü.

2- TAKIM OTOBÜSÜNE DE BİNMEDİ

Ali Koç devre arası soyunma odasına indi mi?: F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un 2-0 biten ilk yarı sonrası soyunma odasına indiği ve sert şekilde uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Mourinho’nun da buna kızarak basın toplantısına katılmadığı, takım otobüsüne binmeyerek kendi aracıyla stattan ayrılarak tepki gösterdiği ifade edilmişti. Hürriyet olarak söz konusu iddiaları sarı lacivertli kulübün yetkililerine sorduk. İşte aldığımız yanıt:

BAŞKAN YÖNETİM LOCASINDAN AYRILMADI

“Sayın başkan Ali Koç ne devre arası ne de sonunda soyunma odasına inmemiştir. Ayrıca Jose Mourinho, her iç saha maçından sonra otoparkta kendi otomobiline binerek Ülker Stadyumu’ndan ayrılmaktadır. Bunu takımı takip eden tüm basın mensupları bilir.” Dün resmi siteden de, “Başkanımız devre arası yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır” açıklaması yapıldı.