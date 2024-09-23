Okan Buruk tarih yazdı! Fenerbahçe’ye karşı büyük üstünlük kurdu

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Galatasaray, uzun yıllar galip gelemediği ancak son dönemde makus talihini kırdığı Kadıköy’de bir galibiyete daha imza atarken bu başarının mimarı teknik direktör Okan Buruk oldu... Uzun yıllar futbolcu olarak hizmet verdiği kulübünü üst üste iki sezon şampiyon yapan Buruk kupaların yanı sıra üst üste rekorlara imza atarken, Fenerbahçe’ye karşı altıncı derbi maçında dördüncü galibiyetini elde etti, ki bu zaferlerin ikisi Kadıköy’de geldi...

KADROSUNU ÇOK İYİ YÖNETTi

Oysa ki sezon G.Saray için hiç iyi başlamamıştı. Süper Kupa’da Beşiktaş karşısında alınan 5-0’lık hezimet, ardından Devler Ligi’nden elenme sarı kırmızılı camiayı sarssa da elindeki kadroyu iyi yöneten ve motive eden Buruk, taktiksel zeka ve esnekliğini de kullanarak takımını düze çıkardı. İcardi, Batshuayi, Osimhen, Sara, Mertens gibi dünyaca ünlü yıldızların saygısını kazanan Okan Buruk, bu isimlerden maksimum verim aldı.

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POLEMİĞE GİRMEDİ, İŞİNİ YAPTI

Okan Buruk’un bir diğer artısı açıklamalarında mümkün olduğu kadar yapıcı olması, polemiğe girmemeye çalışması oldu. Örneğin sezon başından bu yana Jose Mourinho G.Saray hakkında bazı demeçler verirken Buruk bunlara doğrudan yanıt vermedi ve sadece takımına konsantre oldu. Bu da takımının derbiye daha rahat çıkmasını sağladı ki sarı kırmızılılar Kadıköy gibi zorlu deplasmanda üst üste erken goller buldu.

REKORLARINA DEVAM EDİYOR

G.Saray 2009-10’dan sonra ilk kez bir sezona 6’da 6 yaparak başlarken, Kadıköy’de yenilmezlik unvanını sürdüren Buruk, Jupp Derwall’den sonra Fenerbahçe deplasmanında ilk üç maçında mağlubiyet almayan ikinci teknik direktör oldu. Buruk, son 8 sezon içinde F.Bahçe’yi en fazla mağlup eden (6) teknik adam olarak öne çıkarken G.Saray’ın Süper Lig’deki en uzun kazanma serisine de imza attı.