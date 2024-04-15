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Portekizli hakem Andre Narciso'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 izleme tavsiyesi

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#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Portekizli hakem Andre Narcisodan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 izleme tavsiyesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 00:32

Süper Lig'in 32. haftasındaki Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Andre Narciso, orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulundu.

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 Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması dolayısıyla bu maçın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso yer aldı. Narciso'ya, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

Fenerbahçe'nin 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

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#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig

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