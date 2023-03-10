Portekiz'de gündem Jorge Jesus ve Sevilla - Fenerbahçe maçı! 'Vedaya yakın...'

Haberin Devamı

Portekiz basını, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olmasını sayfalarına taşıdı.

Jesus'lu Fenerbahçe'nin Sevilla'ya küçük farklarla mağlup olduğunu yazan Desporte ao Minuto, Portekizli teknik adamın İstanbul'daki rövanş maçında turu tersine çevirmek için zor bir görev üstlendiğini ifade etti. Jesus'un önde kalabalık bir takım tercih ettiğinin ve özellikle ilk yarıda gol pozisyonları üreten tarafın Fenerbahçe olduğunun belirtildiği haberde Sevilla'nın ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendirerek maçı kazandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Jorge Jesus ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmeye yakın taraf olduğunun altı çizildi.

"SEVILLA DAHA DENEYİMLİ OLAN TAKIM"

Jesus'lu Fenerbahçe'nin turun ilk ayağını kaybettiğini yazan O Jogo, Jorge Jesus'un maç sonu yaptığı açıklamalara yer verdi:

Haberin Devamı

"Beklenen sonuç bu değil. 90 dakikada yaşananlar açısından yanıltıcı bir sonuç. Ama daha deneyimli olan takımın eline geçen iki fırsatta gol atmasını bildiği de doğru. İyi geçirdiğimiz ilk yarıda pozisyonlar yakaladık ancak golü atamadık. Avrupa Ligi'nde son 16 turunda, ilk yarıda iki veya üç şansınız varsa ve gol atamazsanız, böyle olur. Sonuç iç açıcı değil ama yine de umut veriyor. Sevilla takımının bizden çok daha tecrübeli ve farklı bir kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi, ilk yarı daha iyiydik ve birçok gol şansı yakaladık."

"BİZİMKİYLE KIYASLANAMAYACAK BİR GEÇMİŞE SAHİPLER"

"Son dokuz yılda birkaç kez Avrupa Ligi'ni kazanan bir takıma karşı oynadık. Bizimkiyle kıyaslanamayacak bir geçmişe sahipler, burada yenilgimizi tartışıyoruz. Söyleyebileceğim ve tartışabileceğim şey şu: İlk yarı Sevilla seviyesinde iyiydik ikinci yarı değil.Avrupa Ligi'nde hiç oynamamış futbolcularım var, burada neyi kıyaslıyoruz? Şimdi elimizde ikinci bir maç ve bir şansımız olduğuna inanıyoruz."

GLOBE: SAMPAOLI, JESUS'A KARŞI KAZANMAYI BAŞARDI

Jorge Jesus ile jorge Sampaoli arasındaki üçüncü maçı Arjantinli teknik adamın kazandığını belirten Globe ise Sampaoli'nin rekabette Jesus'un önüne geçtiği bilgisine yer verdi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK MAÇLARDA OLUMLU SONUÇ ALAMAMASI...

Sevilla'nın ilk yarıda kötü oynayan taraf olmasına rağmen maçı 2-0 kazandığını yazan A Bola, Jorge Jesus'a yöneltilen "Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Sevilla gibi teorik olarak daha güçlü rakiplere karşı olumlu sonuçlar alamadığı" şeklindeki soruya yanıtını sayfasına taşıdı:

Öncelikle bugünkü maçı analiz etmem gerekiyor. İkinci bir maçımız var ve ilermek için şansımız olduğuna inanıyoruz.