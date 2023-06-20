PFDK'dan Fenerbahçe ve 5 yıldızlı forma açıklaması!

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PFDK, Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıkılması sebebiyle kurula sevk edilen Fenerbahçe için yeni bir açıklama yaptı.

İşte PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.06.2023 tarih ve 73 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı Yayın Talimatı’nın 12/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 12/8. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 11.06.2023 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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4- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 11.06.2023 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 15.06.2023 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 15.06.2023 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, 13.06.2023 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR–KARAMAN FK TFF 3. Lig Play-Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8-KARAMAN FK’nın, 13.06.2023 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR–KARAMAN FK TFF 3. Lig Play-Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9-52 ORDUSPOR FK’nın, 12.06.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-52 ORDUSPOR FK TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK’nın, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,