Arda Güler'in füzesi sonrası yeni talip! Türkiye-Galler maçında tarihe geçti, Fenerbahçe'ye teklif...

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EURO 2024 Elemeleri'nde oynanan ve A Milli Takımımızın Galler'i 2-0 yendiği maça ve Arda Güler damga vurdu.

ATTIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmaya yedek başlayan Arda Güler, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Ay-yıldızlı takıma hareket getiren Arda, 80. dakikada harika bir gol atarak skorda rahatlamamızı sağladı. Ceza alanı dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla vuran Arda, topu uzak köşe 90'ına yolladı.

EN GENÇ OYUNCU OLDU

A Milli Takım'daki ilk golünü atan Arda Güler, A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.

MAÇTAN SONRA 'TRANSFER' SORUSU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu" dedi.

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Geleceğine ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan Arda Güler, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'GOLDEN BOY' ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Milli yıldız, bugün duyurulan 'Golden Boy' ödül listesinde de kendine yer buldu. Arda, uttosport'un belirlediği rating sisteminde 78. sırada yer alıyor.

Ödülü son 5 yılda ise Renato Sanches, Kylian Mbappe, Matthijs de Lig, Joao Felix ve Erling Haaland gibi isimler kazanmıştı.

17.5 MİLYON EURO SEREST KALMA BEDELİ

Avrupa’dan çok sayıda kulübün istediği Arda Güler’in annesi Serap Güler’in geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı “Her Seçim bir vazgeçiştir” paylaşımı, genç yıldızın, sözleşmesinde yer alan ‘17.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesini yürürlüğe koymaya karar verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

DEVLERLE İSMİ ANILIYOR

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Barcelona gibi dev kulüplerle transferde ismi anılan Arda Güler için yeni bir talibin ortaya çıktığı duyuruldu.

SERIE A EKİBİ TAKASLA DEVREDE

İtalya basınından Tuttosport'un haberine göre; Milan, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gelecek.

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Haberde; Fenerbahçe'nin Milan'dan Ante Rebic ve Divock Origi ile ilgilendiği ve bu sebeple Serie A ekibinin sarı-lacivertlilere bu oyunculardan birini ve para teklifi edeceği aktarıldı.

Ayrıca; Arda Güler'i Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği vurgulandı.