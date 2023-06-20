×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'in füzesi sonrası yeni talip! Türkiye-Galler maçında tarihe geçti, Fenerbahçe'ye teklif...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Arda Güler
Arda Gülerin füzesi sonrası yeni talip Türkiye-Galler maçında tarihe geçti, Fenerbahçeye teklif...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 13:09

A Milli Takım'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği mücadeleye attığı harika golle damgasını vuran Arda Güler'e yeni talip çıktı. Serbest kalma maddesi 17.5 milyon euro olan genç yıldız için farklı bir teklif hazırlığı yapıldı.

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri'nde oynanan ve A Milli Takımımızın Galler'i 2-0 yendiği maça ve Arda Güler damga vurdu.

ATTIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmaya yedek başlayan Arda Güler, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Ay-yıldızlı takıma hareket getiren Arda, 80. dakikada harika bir gol atarak skorda rahatlamamızı sağladı. Ceza alanı dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla vuran Arda, topu uzak köşe 90'ına yolladı.

EN GENÇ OYUNCU OLDU

A Milli Takım'daki ilk golünü atan Arda Güler, A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.

Arda Gülerin füzesi sonrası yeni talip Türkiye-Galler maçında tarihe geçti, Fenerbahçeye teklif...

MAÇTAN SONRA 'TRANSFER' SORUSU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu" dedi.

Haberin Devamı

Geleceğine ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan Arda Güler, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'GOLDEN BOY' ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Milli yıldız, bugün duyurulan 'Golden Boy' ödül listesinde de kendine yer buldu. Arda, uttosport'un belirlediği rating sisteminde 78. sırada yer alıyor.

Ödülü son 5 yılda ise Renato Sanches, Kylian Mbappe, Matthijs de Lig, Joao Felix ve Erling Haaland gibi isimler kazanmıştı.

17.5 MİLYON EURO SEREST KALMA BEDELİ

Avrupa’dan çok sayıda kulübün istediği Arda Güler’in annesi Serap Güler’in geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı “Her Seçim bir vazgeçiştir” paylaşımı, genç yıldızın, sözleşmesinde yer alan ‘17.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesini yürürlüğe koymaya karar verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Gözden KaçmasınTürkiye - Galler maçında VAR skandalı Arda Güler nefis golüyle milli takım tarihine geçti...Türkiye - Galler maçında VAR skandalı! Arda Güler nefis golüyle milli takım tarihine geçti... Haberi görüntüle

DEVLERLE İSMİ ANILIYOR

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Barcelona gibi dev kulüplerle transferde ismi anılan Arda Güler için yeni bir talibin ortaya çıktığı duyuruldu.

SERIE A EKİBİ TAKASLA DEVREDE

İtalya basınından Tuttosport'un haberine göre; Milan, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gelecek.

Haberin Devamı

Haberde; Fenerbahçe'nin Milan'dan Ante Rebic ve Divock Origi ile ilgilendiği ve bu sebeple Serie A ekibinin sarı-lacivertlilere bu oyunculardan birini ve para teklifi edeceği aktarıldı.

Ayrıca; Arda Güler'i Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik