Türkiye - Galler maçında VAR skandalı! Arda Güler nefis golüyle milli takım tarihine geçti... "Ofsaytımsı'yı hatırlattı, buz gibi golümüzü yediler..."

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Takımımız ile Galler karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve İtalyan hakem Fabio Maresca'nın düdük çaldığı maçı Türkiye 2-0 kazandı.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri oyuna sonradan giren oyuncularımız Umut Nayir ve Arda Güler attı. Umut, 72. dakikada takımımızı öne geçirdi, Arda Güler de 80. dakikada harika golle skoru belirledi. Galler'de Morrell, 41. dakikada Ferdi'ye yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTI KAÇIRDI

Milli Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, 64. dakikada kullandığı penaltıda rakip kaleci Ward'ı geçemedi.

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İKİ GOLÜMÜZ VAR'DAN DÖNDÜ

Milli Takımımızın 9 ve 68. dakikalarda attığı iki gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

LİDERLİĞE DEVAM!

Galler'i mağlup eden Milli Takım, grupta puanını 9'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

GECEYE UMUT NAYİR VE ARDA GÜLER DAMGASI

A Milli Takımımızın Galler'i 2-0 yendiği maça Umut Nayir ve Arda Güler damga vurdu. Burnundaki sakatlık sebebiyle maça yedek başlayan Umut, ikinci yarıda maskeyle oyuna girip maçın gidişatını değiştirdi. Arda Güler de harika bir golle geceyi süsledi ve Milli Takım tarihine geçti.

MASKEYİ ÇIKARDI, GOLÜNÜ ATTI!

Burnundaki kırık sebebiyle maça yedekte başlayan Umut, ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. Bir süre maskeyle oynayan Umut, 65. dakikada rahatsız olup maskesini attı. 68. dakikada rakip ağları sarsan Umut'un golü, elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

72. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında iyi yükselen Umut, kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Umut Nayir, 4. milli maçında ilk golünü atmış oldu.

ARDA GÜLER DEN HARİKA GOL

Maça Umut Nayir gibi yedek başlayan genç yıldızımız Arda Güler, 61. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna girdi. Takımımıza hareket getiren Arda, 80. dakikada harika bir gol atarak skorda rahatlamamızı sağladı.

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Ceza alanı dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla vuran Arda, topu uzak köşe 90'ına yolladı.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda tribünler dakikalarda Arda Güler tezahüratları yaptı.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Milli Takım'daki ilk golünü atan Arda Güler, A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 114 gün)

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VAR SKANDALI! GOLÜ BULDUK AMA...

Milli Takımımız maça hızlı başladı. 9. dakikanın ilk saniyelerinde Orkun'un ara pasında Zeki Çelik sağdan ceza alanına girdi. İçeri çevirdiği topu Galler stoperi Mepham kendi kalesine yolladı. Milliler gole sevinirken kendi kalesini vuran Mepham ofsayt itirazı yaptı. Golü attığımızda kronometre 8.09'u gösteriyordu.

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Takımlar, oyunun yeniden başlaması için yerlerini almışken maçın İtalyan hakemi Fabio Maresca, VAR ile görüştüğünü işaret etti. VAR'ın pozisyon incelemesi ve ofsayt pozisyonlarında yapıldığı gibi ofsayt çizgisini çekmesi için bekleyiş gereğinden uzun sürdü.

Orta hakem Fabio Maresca, kronometre 10:52'yi gösterirken pozisyonu ekrandan izleyeceğini işaret etti ve saha kenarındaki monitörün başına yöneldi.

Pozisyonu ekranda izleyen İtalyan hakem Maresca, kronometre 11:26'yı gösterirken golü iptal edip ofsaytı işaret etti.

Golümüzün toplam VAR incelemesi 3 dakika 15 saniye sürdü.

OFSAYT ÇİZGİSİ NEDEN ÇEKİLMEDİ?

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VAR sistemi futbola girdiğinden bu yana ofsayt pozisyonlarını orta hakemin ekrandan izlediği görülmemişti. Normalde VAR ve AVAR, VAR odasındaki teknisyenin yardımıyla ofsayt çizgisini çeker ve pozisyonun ofsayt olup olmadığını orta hakeme bildirir.

İptal edilen golümüzde VAR çizgisi ekrana gelmedi.

İtalyan basınından Sky Sports Italia, maçın VAR hakemi Massimiliano Irrati ve AVAR Gianluca Aureliano'nun bu pozisyonda VAR çizgisi çekememesinin sebebinin teknolojik problem olduğunu yazdı.

Habere göre orta hakem Maresca, bu sebeple ekrana gidip pozisyonu izledi ve kararını bu şekilde verdi.

OFSAYT ÇİZGİSİ, DEVRE ARASINDA EKRANA VERİLDİ

İptal edilen gölümüzdeki ofsayt pozisyonu, ikinci yarı başlangıcı öncesinde ekrana geldi. TRT 1'de maçı anlatan Hünkar Mutlu'nun canlı yayında verdiği bilgilere göre VAR aracındaki teknik problem sebebiyle ofsayt çizgisi çizilemedi. Pilot kameradan ofsayt çizgisinin çekilebilmesinin ardından orta hakem Maresca her şeye rağmen pozisyonu izlemesi için ekrana davet edildi.

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UĞUR MELEKE: HATALARDAN DÖNÜNCE GALİBİYET GELDİ

Umut Nayir ve Arda Güler’in girişi sonrası canlandık, atak sürekliliği sağladık.

Cuma akşamı FİFA sıralamasının 132’ncisi Letonya’ya karşı mucizevi bir galibiyet aldık. Karşımızda Moritanya’dan, Faroe’den, Madagaskar’dan daha zayıf bir futbol takımı vardı. Rakip 10 kişiyken beraberlik golünü yedik ama 90+5’te ekstra bir sayı ve galibiyetle döndük Riga’dan.

Dün akşam Samsun’da karşılaştığımız Galler için de ada medyası pek iyi şeyler söylemiyordu: Katar bileti aldıktan sonraki 11 maçta 1 galibiyet aldılar. Bu maçların 10’unda gol yediler. Bale ve Allen gibi aslarının milli takımı bırakması sonrası süreçte zorlanıyorlar, dün sahaya çıkan oyuncuları da çok formda sayılmazlar: Kaleci Ward, küme düşen Leicester’da formayı kaybetmişti. Mepham-Rodon takımlarının alternatif stoperleri. Dan James Leeds’le, Ampadu Spezia ile küme düştü. Brennan Johnson ve Wilson dışında da sezonu düzenli 11’de oynayarak bitiren adamları yoktu sahada.

GALLER’iN UMUDU KONTRATAKTI

Galler koçu Rob Page’in Samsun’a gelirken görevini kaybetme endişesi yaşadığı bence açıktı. Zira Ermenistan’dan sonra Türkiye’ye karşı da utanç verici bir yenilgi almamak adına sahaya klasik santrforsuz çıktı. Morrell’le orta sahayı dörtleyerek en uca iki kanat oyuncusu Johnson-James’i koydu. Yani bir bakıma 4-6-0’la tek umudu kontrataktı onun da.

Türkiye cephesindeyse ilk 60 dakikada değişen pek bir şey yoktu. Riga’da olduğu gibi, Samsun’da da ilk bir saat hiç iyi oynamadık. Son bölümdeyse Umut ve Arda’nın girişi sonrası canlandık, atak sürekliliği sağladık ve hak ederek kazandık maçı. Milli takımımızın bu hayati galibiyetinin ardından şu iki soru takılıyor ister istemez akla:

UMUT BOZOK NiYE YOK?

1- Cenk, Enes sakat. Umut Nayir’in burnu kırık. Ancak Kuntz, elimizdeki tek sağlam santrfor Umut Bozok’u 23 kişilik kadrodan çıkarıp Kenan’ı ekledi onun yerine. Bu tercihin nedeni neydi acaba?

2- Son 11 maçta 1 kere kazanan, Ermeniler’e karşı darmadağın olan ve Samsun’da maça santrforsuz başlayan Galler’e karşı biz de ilk 11’den Arda’yı çıkarıp ön libero Salih’le başladık maça. Kuntz maçtan önce “başka bir planı olduğunu” söylemişti bu tercihi açıklarken. Acaba o plan neydi?

BANU YELKOVAN: SAMSUN'DA BAŞLAYAN BİR BAŞKA MİLLİ MÜCADELE GİBİ

Son yıllarda iyi bir performans sergileyerek geleceğe dair umutlarına çıta atlatan Galler, hiç beklenmediği farklı Ermenistan mağlubiyeti sonrası eski iyi günlerine dönmekle, daha eski kötü günlerine dönmek arasında gayet tedirgin bir noktada, tamam mı devam mı maçına gelmişti Samsun’a.

KÜLLERiNDEN DOĞANLAR

Son dakikalarında ölüp küllerinden doğdukları Letonya maçı sonrası bizim çocukların da durumu çok farklı değildi. Yediğinden bir fazla atmak suretiyle gruba tutundukları ancak oyun olarak ışık vermedikleri maçın sonrasında, başkasının eleştirmesine bile gerek kalmadan, Hakan Çalhanoğlu ile öz eleştirilerini yaparak ve evlerinde oynadıkları son maçta Hırvatistan’a yenildiklerini akıllarının bir köşesinde tutarak çıktılar sahneye.

Daha 9.dakikada ofsayta takılarak iptal edilen gol sonrası hızlı başladığımız maçta ritmi kaybedince, çok organize olmayan ataklar stoperler arasında yok olan forvetimiz Barış Alper’e ulaşmayınca çok etkili pozisyonlar yaratamadık.

Doğrusu Galler de bizi iyi kapadı. Özellikle Zeki ve Cengiz’li sağ kanattan gelmeye çalıştıysak da başaramadık. Kırmızı karttan sonra milli takımdan daha etkili bir oyun beklentimiz ikinci yarıya kaldı.

BiRKAÇ TALiHSiZLiK

Aradığımız futbola ve gole ulaşmak için birkaç talihsizlik daha yaşamamız gerekecekti. Önce dakika 64’te kazanılan penaltıyı Hakan kaçırdı, sonra 68’de Umut Nayir’in golü VAR’dan döndü. Aranan sayı, 72. dakikada yine Umut’tan geldikten sonra iyice kendimizi bulduk. Arda Güler’in usta işi şık golü herkesin keyfini yerine getirdi. Oyunun kalan dakikalarında tüm stat Meksika dalgasıyla Samsun’dan başlayan bir başka milli mücadeleyi kutluyordu sanki.

MURAT FEVZİ TANIRLI: VAR SKANDALI! BUZ GİBİ GOLÜMÜZÜ YEDİLER

Türkiye-Galler maçının hakemlerinden inanılmaz hata.

9. dakikada Mepham’ın kendi kalesine attığı golde ofsayt çizgisini çekemeyen VAR hakemi İrrati, orta hakem Maresca’yı monitöre davet etti. Maresca göz kararıyla ofsayt kararı verip golü iptal etti.

Türkiye-Galler maçında VAR tarihinin en skandal kararlarından birine tanıklık ettik. 9. dakikada Merih’in pasıyla sağdan ceza alanına giren Zeki’nin ortasında Mepham ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Hakem Fabio Maresca orta noktayı gösterirken, pozisyonu inceleyen VAR hakemi Massimiliano İrrati, teknik bir arıza nedeniyle ofsayt çizgisini çizemedi. 2 dakikayı aşan incelemeye rağmen, top Merih’in ayağından çıktığı anda Zeki’nin ofsaytta olup olmadığını tespit edemeyen İrrati, hakem Fabio Maresca’yı monitöre davet etti. Muhtemelen o sırada Maresca’ya, “Ofsayt gibi ama çizemiyorum, sen de gel bir bak!” demek zorunda kaldı. Akıllara zarar uygulama sonucunda hakem Maresca da KANAATİNİ ofsayttan yana kullandı.

iFAB VAR protokolünde herhangi bir arıza durumunda, karar verme açısından net bir veri bulunmuyorsa, sahada hakemler tarafından verilen karar geçerli sayılıyor. Dolayısıyla Massimiliano rrati, gol kararını desteklemeli ve karışmamalıydı.

‘OFSAYTIMSI’YI HATIRLATTI

Bu pozisyon, Süper Lig’de sezona damga vuran skandallardan Özgüç Türkalp-Erkan Özdamar diyaloğunu hatırlattı. Türkalp de Sivas-Galatasaray maçında ofsayt çizgisini çizememiş, Özdamar’ı “Ofsaytımsı” diyerek davet etmişti.

Sanırım Maresca’nın gözleri, Ultra HD kameralardan daha hızlı ki ofsaytı tespit edip çaldı!