Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Pele'nin ölümü sonrası acı gerçek! 100 yaşındaki annesi, oğlunun öldüğünü bilmiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Pele#Brezilya#Celeste Arantes
Pelenin ölümü sonrası acı gerçek 100 yaşındaki annesi, oğlunun öldüğünü bilmiyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 14:00

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 20. yüzyılın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından kız kardeşi Maria Lucia do Nascimento, can yakıcı bir gerçeği açıkladı.

Haberin Devamı

Dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden oaln Pele, gerçek adıyla Edson Arantes de Nascimento, 29 Aralık akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden, Dünya Kupası'nın düzenlendiği günlerde hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gittiği yönünde haberler çıkan 'Siyah İnci'den bu kez futbol dünyasını üzen haber gelmişti.

Gözden Kaçmasın

Hayatını kaybeden Pelenin 10 ilginç hikayesi Savaşı durdurdu, hakemi oyundan attıHayatını kaybeden Pele'nin 10 ilginç hikayesi! Savaşı durdurdu, hakemi oyundan attıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldıGÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı Haberi görüntüle

DÜNYA KUPASI'NI 3 KEZ KAZANAN TEK FUTBOLCU

Futbol kariyerine 16 yaşında Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan Pele, 1958'te Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı. Bu sevinci 17 yaşında yaşayan Pele, Dünya Kupası kazanan en genç oyuncu oldu. Brezilya ile 1962 ve 1970'te de Dünya Kupası'nı kaldıran efsanevi oyuncu, 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu oldu.

BİN GOLÜ AŞTI

Haberin Devamı

Sadece Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın değil, dünya futbol tarihinin de en golcü ismi olan Pele, 1366 maçta 1283 gol attı.

1974'te New York Cosmos ile sözleşme imzalayan Pele, 1975-77 arası futbol oynadığı takımını 1977'de şampiyonluğa taşırken 1 Ekim 1977'de kariyerinin son maçına yaklaşık 75 bin taraftar önünde çıktı.

Gözden Kaçmasın

Siyah inci gitti, büyüsü kaldı: Yasin Özdenak, Peleyi anlattıSiyah inci gitti, büyüsü kaldı: Yasin Özdenak, Pele'yi anlattıHaberi görüntüle

ASRIN FUTBOLCUSU

FIFA'nın "Asrın futbolcusu" diye adlandırdığı Pele, futbolu bıraktıktan sonra da sporla iç içe kalırken; basın sözcülüğü ve futbol elçiliği görevlerinde bulundu.

100 YAŞINDAKİ ANNESİ KÖTÜ HABERİ BİLMİYOR

Pele'nin cenaze töreni için hazırlıkların sürdüğü Brezilya'dan üzücü bir bilgi geldi: Annesi, Pele'nin öldüğünü bilmiyor.

ESPN Brezilya'ya konuşan Pele'nin kız kardeşi Maria Lucia do Nascimento, 100 yaşındaki anneleri Celeste Arantes'in, oğlunun öldüğünü bilmediğini söyledi.

"Annem 100 yaşında. Dünyada olan bitenin çok az farkına varabiliyor. Pele'nin ölümünden sonra konuştuk ama oğlunun öldüğünü bilmiyor. Kendi dünyasında yaşıyor diyebilirim."

Pele'ye çocukluğundan bu yana aile içerisinde 'Dico' dediklerini anlatan Maria Lucia; "Annemize 'Dico' dediğimde hemen dikkat kesiliyor ve 'Onun için dua edelim' diyor."

Pelenin ölümü sonrası acı gerçek 100 yaşındaki annesi, oğlunun öldüğünü bilmiyor...



Pele, ANNESİNİN 100. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Pele'nin annesi Celeste Arantes, 20 Kasım'da 100 yaışna girmiş, efsane futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin doğum gününü kutlamıştı.

Pele o paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün Dona Celeste'nin 100 yıllık yaşamını kutluyoruz. Küçüklüğümden itibaren bana sevgiyi ve barışı öğretti. Onun oğlu olduğuma şükrettiğim yüzden fazla sebep sayabilirim."

 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pele#Brezilya#Celeste Arantes

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota