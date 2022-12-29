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DÃ¼nya spor tarihinin en simgesel isimlerinden olan Pele, 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybederken futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± 1977 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n en tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlerinden biri olmaya devam ediyordu.

DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Brezilya ile tam 3 kez kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren Pele, dÃ¼nyada bu sayÄ±ya ulaÅŸan tek futbolcu unvanÄ±n sahibi.

Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 1363 mÃ¼sabakada tam 1281 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran BrezilyalÄ± efsanenin ÅŸÃ¶hreti tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lÄ±rken yaÅŸamÄ± boyunca birÃ§ok ilginÃ§ hikayenin de baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±.

Tarihin en Ã¼nlÃ¼ insanlarÄ±ndan biri olarak hayata gÃ¶zlerini yuman Pele hakkÄ±nda BBC'nin derlediÄŸi haber ÅŸu ÅŸekilde:

HAKEMÄ° OYUNDAN ATTI

Pele'nin kulÃ¼bÃ¼ Santos FC, 18 Haziran 1968 tarihinde BogotÃ¡'da bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Kolombiya olimpiyat takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

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Futbolda kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±n henÃ¼z olmadÄ±ÄŸÄ± o gÃ¼nlerde (kÄ±rmÄ±zÄ± kart 1970 yÄ±lÄ±nda kural olarak getirildi) BrezilyalÄ± efsane bir defans oyuncusuna faul yapmÄ±ÅŸ ve bir de hakem Guillermo Velasquez'in iddia ettiÄŸi Ã¼zere hakaret etmiÅŸti.

Velasquez bunun Ã¼zerine Pele'ye sahayÄ± terk etmesini sÃ¶yledi. O an tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolu tribÃ¼nlerin nefesi kesildi.

Sonra ne mi oldu? KÄ±zÄ±lca kÄ±yamet koptu. Santoslu futbolcular hemen hakemin etrafÄ±nÄ± sardÄ±.

Hakemin etrafÄ±ndaki futbolcu kalabalÄ±ÄŸÄ± hakemin kararÄ±na var gÃ¼cÃ¼yle itiraz ediyordu. BaskÄ±lara dayanamayan hakem sonunda sahayÄ± terk etti.

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸ olan fotoÄŸraflarda Velasquez'in gÃ¶zleri mordu.

2010 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Velasquez, kendisine sahayÄ± terk etmesi ve dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yan hakemlerden birine bÄ±rakmasÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸini ifade etti. Hakemin gidiÅŸinin ardÄ±ndan da Pele sÃ¼ratle oyuna yeniden dahil oldu.

PELE GERÃ‡EKTEN BÄ°R SAVAÅžI MI DURDURDU?

1960'lÄ± yÄ±llarda Pele'nin formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Santos FC dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen takÄ±mlarÄ±ndan biriydi ve bu bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¶hretleri sayesinde de tÃ¼m dÃ¼nyada kazanÃ§lÄ± dostluk maÃ§larÄ± oynayabildiler.

Bu maÃ§lardan bir tanesi de 4 Åžubat 1969'da savaÅŸÄ±n harap ettiÄŸi Nijerya'da yapÄ±ldÄ±. Santos, Benin City'de yerel bir takÄ±mla oynadÄ±ÄŸÄ± bu maÃ§tan 2-1'lik galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

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O sÄ±rada Nijerya, Biafra eyaletinin ayrÄ±lma giriÅŸiminin tetiklediÄŸi kanlÄ± bir iÃ§ savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Santos FC tarihÃ§isi Guilherme Guarche'nin anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re BrezilyalÄ±lar takÄ±mlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe ediyorlardÄ± ve bu nedenle de savaÅŸan taraflar arasÄ±nda ateÅŸkes saÄŸlandÄ±.

Bu hikaye son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r tartÄ±ÅŸmalÄ±ydÄ± ve Pele'nin 1977'de yayÄ±nlanan, merakla beklenen ilk otobiyografisinde yer almÄ±yordu.

Ancak 30 yÄ±l sonra yayÄ±nlanan baÅŸka bir otobiyografisinde, BrezilyalÄ± efsane bu durumdan bahsetti.

Pele, takÄ±mdaki futbolculara dostluk maÃ§Ä± sebebiyle iÃ§ savaÅŸÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸini aktardÄ±:

"Bunun doÄŸruluÄŸundan tam emin deÄŸilim ama NijeryalÄ±lar biz oradayken BiafranlÄ±larÄ±n bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyeceÄŸini garanti altÄ±na aldÄ±lar"

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BEATLES'IN ZÄ°YARETÄ°

ABD'de profesyonel bir futbol liginin ilk adÄ±mÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Pele 1975 yÄ±lÄ±nda, New York Cosmos'ta oynamak iÃ§in New York'a taÅŸÄ±ndÄ±.

Burada Ä°ngilizce Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in bir dil okuluna yazÄ±ldÄ±. Ders aralarÄ±ndan birinde kendisi gibi New York'ta yaÅŸayan Beatles'Ä±n elemanlarÄ±ndan John Lennon ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Pele 2007'de kaleme aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±larÄ±nda "Lennon aynÄ± okulda Japonca Ã¶ÄŸreniyordu" diye yazdÄ±.

Kral anÄ±larÄ±nda, Lennon'Ä±n kendisine Ä°ngiltere'de oynanan 1966 DÃ¼nya KupasÄ± sÄ±rasÄ±nda grup arkadaÅŸlarÄ± ile beraber Brezilya takÄ±mÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± oteli ziyaret etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

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Ancak Pele'nin yazdÄ±klarÄ±na gÃ¶re, mÃ¼zisyenlerin onunla ve takÄ±mÄ±n geri kalanÄ±yla tanÄ±ÅŸma giriÅŸimleri BrezilyalÄ± muhafazakÃ¢r federasyon yetkilileri tarafÄ±ndan engellendi.

NEDEN HÄ°Ã‡BÄ°R AVRUPA KULÃœBÃœNDE OYNAMADI?

Pele'yi eleÅŸtirenler, Avrupa'da hiÃ§bir kulÃ¼pte oynamamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n onun iÃ§in hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eder.

Sorun ÅŸu ki, baÅŸka pek Ã§ok BrezilyalÄ± oyuncunun aksine, Pele'nin altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± tam anlamÄ±yla engellenmiÅŸti.

OyuncularÄ±n hangi takÄ±mda oynayacaklarÄ± konusunda Ã§ok az sÃ¶z sahibi olduklarÄ± bir dÃ¶nemde Santos FC; Real Madrid ve AC Milan gibi kulÃ¼plerin tekliflerini geri Ã§evirdi.

Onu Brezilya'da tutmak iÃ§in hÃ¼kÃ¼metin Ã¼st kademelerinden bile baskÄ± geldi. 1961'de, o zamanki BaÅŸkan Janio Quadros, Pele'yi "ihraÃ§ edilemeyecek bir ulusal hazine" ilan eden bir kararname Ã§Ä±kardÄ±.

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BrezilyalÄ± efsane 1975 yÄ±lÄ±nda New York Cosmos takÄ±mÄ±na katÄ±larak sonunda yabancÄ± bir kulÃ¼p iÃ§in oynamÄ±ÅŸ oldu.

50 YAÅžINDA BREZÄ°LYA KAPTANI OLARAK Ä°LK MAÃ‡

Evet yanlÄ±ÅŸ okumadÄ±nÄ±z. Pele, kariyeri boyunca hem oynadÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼plerde, hem de milli takÄ±mda kaptanlÄ±ÄŸÄ± her zaman reddetti.

Bu durumu yalnÄ±zca bir istisna bozdu. Milli takÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ktan 19 yÄ±l sonra 1990'da, 50 yaÅŸÄ±nda kaptanlÄ±k pazubandÄ±nÄ± koluna geÃ§irdi.

50'nci yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak iÃ§in Milano'da dÃ¼zenlenen Brezilya ile DÃ¼nya KarmasÄ± maÃ§Ä±nda Pele, ilk 45 dakika sahada kaldÄ±.

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesinin 2-1'lik maÄŸlubiyetiyle sonuÃ§lanan maÃ§a baÅŸka bir olay daha damgasÄ±nÄ± vurdu.

Fluminense'nin forvet oyuncusu Rinaldo, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ÅŸerefine oynanan maÃ§ta Pele'ye yapabileceÄŸi asist yerine kaleye ÅŸut atmayÄ± tercih etti.

Rinaldo, 2010 yÄ±lÄ±nda Brezilya'da bir web sitesine verdiÄŸi rÃ¶portajda konuya iliÅŸkin "Ä°lk baÅŸta bana biraz kÄ±zdÄ±" yorumunu yaptÄ±.

KARAYÄ°PLER'DE 'KAÃ‡IRILMASI'

Santos FC oyuncularÄ± 5 EylÃ¼l 1972'de Trinidad ve Tobago'daki maÃ§a Ã§Ä±kÄ±yor olmaktan pek de memnun deÄŸildi.

Savunma oyuncusu Oberdan, 2010'da Brezilya gazetesi Zero Hora'ya bu maÃ§a iliÅŸkin verdiÄŸi demeÃ§te, "Ciddi bir iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k vardÄ± ve sokaklarda tanklar gÃ¶rdÃ¼k" dedi ve ekledi:

"Hepimiz oyunu olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± oynamamÄ±z gerektiÄŸine karar verdik, bÃ¶ylece uÃ§aÄŸa Ã§abucak geri dÃ¶nebilirdik."

Ancak Brezilya ekibi, Pele'nin 43'Ã¼ncÃ¼ dakikada attÄ±ÄŸÄ± gole tribÃ¼nlerin vereceÄŸi tepkiyi hesaba katamamÄ±ÅŸtÄ±.

Port of Spain Stadyumu'nda taraftarlar sevinÃ§le sahaya indi, ardÄ±ndan da Pele'yi omuzlarÄ±na alarak ÅŸehrin sokaklarÄ±nda galibiyet turu attÄ±.

Pele'nin o omuzlardan aÅŸaÄŸÄ± indirilip "kurtarÄ±lmasÄ±", biraz zaman aldÄ±.

SYLVESTER STALLONE'DEN ROL Ã‡ALDI

1980 yÄ±lÄ±nda "Escape to Victory" (Zafere KaÃ§Ä±ÅŸ) filminin Ã§ekimleri baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, ilk iki Rocky filminin baÅŸarÄ±sÄ± sayesinde Sylvester Stallone ÅŸÃ¶hretin basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanmÄ±ÅŸ bir aktÃ¶rdÃ¼.

Film, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 11 kiÅŸilik Nazi takÄ±mÄ± ile bir mahkum takÄ±mÄ± arasÄ±nda geÃ§en kurgusal bir maÃ§Ä± anlatÄ±yordu.

Pele de daha Ã¶nce DÃ¼nya KupasÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸ Bobby Moore ve Ossie Ardiles gibi aktif ve emekli profesyonel futbolcularla birlikte oradaydÄ±.

Stallone ise inandÄ±rÄ±cÄ± olmayan bir ÅŸekilde bir kaleyi koruyordu.

Pele sahnelerin birinde bir rÃ¶vaÅŸataya dahi imza attÄ±.

Pele, Brezilya'da yayÄ±n yapan web sitesi UOL'ye verdiÄŸi video rÃ¶portajda, aslÄ±nda filmde golleri atanÄ±n Stallone olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Orjinal senaryoya gÃ¶re Stallone'nin forvet ve kendisinin de kaleci olduÄŸunu sÃ¶yleyen Pele rÃ¶portajÄ±n devamÄ±nda gÃ¼lerek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ama Stallone hayatÄ± boyunca bir ÅŸut dahi atamadÄ±."

ASLINDA PELE Ä°YÄ° BÄ°R KALECÄ°YDÄ°...

Pele, Escape to Victory'de kaleci rolÃ¼nÃ¼ oynamÄ±ÅŸ olsaydÄ± kesinlikle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmazdÄ±.

TakÄ±mlarÄ±n oyun baÅŸÄ±na sadece bir oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi yapabildiÄŸi bir zamanda Pele, Santos FC ve milli takÄ±mda saha iÃ§erisinde kaleyi devralan bir oyuncuydu.

1964 Brezilya KupasÄ± yarÄ± finali de dahil olmak Ã¼zere kariyerinde Santos FC iÃ§in dÃ¶rt kez eldiven giydi. TakÄ±m tÃ¼m maÃ§larÄ± kazandÄ± ve Pele tek bir gol bile yemedi.

GERÃ‡EKTE TEK BÄ°R PELE YOKâ€¦

Taraftarlar, "Tek bir Pele var!" diye ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyedursun ama bu tam anlamÄ±yla doÄŸru deÄŸil.

Pele'nin bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±, isminin zaman zaman istismar edilmesini de beraberinde getirdi.

Afrika'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ futbolcularÄ±ndan biri Abedi Ayew ismiyle doÄŸdu. Ancak bu futbolcu Ã¼lkesi Gana ve bazÄ± Avrupa kulÃ¼plerinde Abedi Pele olarak Ã¼n kazandÄ±.

2006 yÄ±lÄ±nda Southampton'a transfer olan Cape Verde'li savunma oyuncusu Pedro Monteiro da Ã§ocukluÄŸunda kendisine takÄ±lan Pele ismiyle biliniyordu.

Pele'nin vaftiz ismi olan Edson adÄ± da Brezilya'da epeyce tutuldu.

Brezilya Ä°statistik Kurumu verilerine gÃ¶re 1950'lerde Brezilya'da Edson adÄ±nda 43 bin 511 kiÅŸi vardÄ±. Ancak 20 yÄ±l sonra, Pele'nin 1000'den fazla gol atÄ±p Ã¼Ã§ DÃ¼nya KupasÄ± kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bu sayÄ± 111 binin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

BAÅžKAN OLABÄ°LECEK BÄ°R KRAL?

1990 yÄ±lÄ±nda Pele uluslararasÄ± basÄ±na, 1994 seÃ§imlerinde Brezilya devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olma fikrini deÄŸerlendirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Teklif hiÃ§bir zaman gelmedi ancak Pele gerÃ§ekten de siyasete girdi.

1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor BakanÄ±'ydÄ± ve kendi neslinin sahip olamadÄ±ÄŸÄ± bir hak olarak profesyonel futbolculara kulÃ¼plerle daha fazla pazarlÄ±k gÃ¼cÃ¼ veren yasa iÃ§in Ã§aba sarf etti.

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