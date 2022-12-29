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Son Dakika: Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti!

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#Pele#Brezilya#Futbol
Son Dakika: Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 21:56

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşındaki hayatını kaybetti.

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Dünya futbolu 'Siyah İnci'sini kaybetti! Brezilyalı efsane Pele hayata gözlerini yumdu

Birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele, tam adıyla Edson Arantes de Nascimento, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gittiği yönünde haberler çıkan 'Siyah İnci' lakaplı Pele'den acı haber geldi.

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Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Kariyerinde birçok başarıya imza atan, Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma unvanını elinde bulunduran ve FIFA tarafından asrın futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı efsane yaşamını yitirdi.

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Son Dakika: Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti

3 KEZ DÜNYA KUPASI KAZANAN TEK OYUNCU

Futbol kariyerine 16 yaşında Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan Pele, 1958'te Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı. Bu sevinci 17 yaşında yaşayan Pele, Dünya Kupası kazanan en genç oyuncu oldu. Brezilya ile 1962 ve 1970'te de Dünya Kupası'nı kaldıran efsanevi oyuncu, 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu oldu.

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BİN GOLÜ AŞTI

Sadece Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın değil, dünya futbol tarihinin de en golcü ismi olan Pele, 1366 maçta 1283 gol attı.

1974'te New York Cosmos ile sözleşme imzalayan Pele, 1975-77 arası futbol oynadığı takımını 1977'de şampiyonluğa taşırken 1 Ekim 1977'de kariyerinin son maçına yaklaşık 75 bin taraftar önünde çıktı.

ASRIN FUTBOLCUSU

FIFA'nın "Asrın futbolcusu" diye adlandırdığı Pele, futbolu bıraktıktan sonra da sporla iç içe kalırken; basın sözcülüğü ve futbol elçiliği görevlerinde bulundu.

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#Pele#Brezilya#Futbol

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