Paulo Dybala transferinde flaş gelişme: Maaşında indirime gitti...

Transfer dönemine kısa süre kala çalışmalarına hız katan Galatasaray'da liste başında Paulo Dybala yer alıyor.

Roma'da forma giyen yıldız futbolcu için hem oyuncu hem futbolcuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların transfer için istekli olduğu iddia edilirken flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma'nın sahasında Parma 5-0 yendiği maçta Paulo Dybala attığı 2 gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; bu çılgın performansın ardından Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini almayı başardı ve kulüpte tekrardan saygı duyulan bir konuma yükseldi.

MAAŞ DETAYI

31 yaşındaki süperstarın da takımda kalmaya sıcak baktığı ve mali olarak zor durumda olan Roma için maaş indirimine gitmeyi bile düşündüğü aktarıldı.

MAÇTAN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Parma maçının ardından açıklamalarda bulunan Dybala, "İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN 15 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise İtalyan medyasında yer alan haberlerde, tecrübeli golcünün Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 15 milyon euro maaş istemesi üzerine sarı kırmızılıların transferi ağırdan almaya başladığı belirtilmişti.