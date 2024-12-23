İngiliz basını duyurdu: Altay Bayındır geri dönüyor... | Galatasaray, Fenerbahçe'ye ödeme yapacak!

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'ın geleceği tartışma konusu oldu.

ManU'ya 5 milyon euro karşılığında transfer olan milli eldivenin İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham ile Manchester United'ın kozlarını paylaştığı maçtaki performansı gündem olmuştu.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, gösterdiği performansla eleştiri oklarını hedefi haline gelmişti.

Maçın 88. dakikasında Heung-min Son, kornerden direkt ağları havalandırırken yediği gol sonrası Altay Bayındır, pozisyonun faul olduğu gerekçesiyle itirazlarda bulunsa da karar değişmedi. Mücadeleyi Tottenham 4-3 kazandı.

'FECİ HATA'

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Maçın ardından İngiliz basınında "Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" şeklinde manşetler yer almıştı.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

Sosyal medyada da İngiliz taraftarlar, Altay Bayındır'ın yediği 4. golle ilgili ""Berbat pozisyon alma, berbat şut durdurma. Genel olarak tam bir fiyasko!", "Altay bu yüzden oynamıyor. Yeterince iyi olmadığını hep söyledim.", "Altay Bayındır bizim formayla iyi bir maç çıkardı mı?" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

RUBEN AMORIM KORMUŞTU

Maçın ardından Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, "Altay Bayındır takımdan özür diledi mi?" sorusuna, "Hayır, bunu yapmak zorunda değil. Odaklanması gerekiyor. Maçı göreceğiz ve bu takımın her oyuncusunu geliştireceğiz. Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz. Önemli olan birey değil, takımdır." ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde, Lig Kupası'nda 4-3 mağlup oldukları Tottenham'a karşı performansı eleştiri konusu olan Altay Bayındır devre arasında takımdan gönderilecek.

26 yaşındaki kalecinin alternatiflerini belirleyen ManU'nun olası ayrılık durumunda Leeds United'dan Illan Meslier'i takıma kazandırmak istiyor. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Meslier, 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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GALATASARAY İDDİALARI

Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine Altay Bayındır geldi.

İngiliz basınına göre, kaleci transferinde Liverpool'dan Alisson ile de görüşen sarı kırmızıların, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ı da istediği ileri sürülüyor. Öte yandan milli kalecinin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da iddia ediliyor.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Yıldız file bekçisini Manchester'a 5 milyon euro bonservis ve yüzde 20 sonraki satıştan payla satan Fenerbahçe'de de hesaplar başladı. Altay Bayındır'ın başka bir kulübe satılması halinde Fenerbahçe satıştan yüzde 20 pay alacak.

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Sarı kırmızılıların bonservis ödeyerek olası Altay transferinin %20'si Fenerbahçe'ye gidecek.