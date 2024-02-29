Paul Pogba için beklenen oldu! Doping krizi sonrası 4 yıl futboldan men edildi...

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İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, doping kriziyle dünya gündemine oturmuştu. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle konuşulan Fransız yıldızın doping testleri pozitif çıkmıştı.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDEYDİ

Paul Pogba'nın 20 Ağustos ve 6 Ekim'de yapılan doping testleri pozitif çıkmıştı. 20 Ağustos'taki test sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi tarafından futboldan geçici olarak men edilen yıldız ismin sözleşmesinin feshi gündemdeydi.

FUTBOLDAN 4 YIL MEN EDİLDİ

Juventus'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin beklendiği Pogba için Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, 4 yıl futboldan men cezası verildiğini açıkladı.

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30 yaşındaki futbolcu, 2028 yılında futbola geri dönmesi halinde 34 yaşında yeşil zemine ayak basacak.

Öte yandan İtalyan basını, Paul Pogba'nın futbolu bırakma kararı aldığını ve orta saha oyuncusunun bu kararını kısa süre içinde resmi olarak duyuracağını iddia etti.