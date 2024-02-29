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Paul Pogba için beklenen oldu! Doping krizi sonrası 4 yıl futboldan men edildi...

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#Paul Pogba#Doping#JUVENTUS
Paul Pogba için beklenen oldu Doping krizi sonrası 4 yıl futboldan men edildi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 16:16

İtalya Ligi Serie A devi Juventus formasını terleten Paul Pogba'nın başı doping testleriyle derde girmişti. Kariyeri sık sık sakatlık problemleriyle boğuşan Fransız futbolcu, bu kez de doping sıkıntısıyla baş başa kalmıştı. 20 Ağustos tarihinde yapılan doping testi pozitif çıkan Pogba'nın 6 Ekim'de yapılan ikinci doping testinde de sonuç değişmemişti. 30 yaşındaki yıldıza verilen men cezası belli oldu.

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İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, doping kriziyle dünya gündemine oturmuştu. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle konuşulan Fransız yıldızın doping testleri pozitif çıkmıştı.

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SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDEYDİ

Paul Pogba'nın 20 Ağustos ve 6 Ekim'de yapılan doping testleri pozitif çıkmıştı. 20 Ağustos'taki test sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi tarafından futboldan geçici olarak men edilen yıldız ismin sözleşmesinin feshi gündemdeydi.

Paul Pogba için beklenen oldu Doping krizi sonrası 4 yıl futboldan men edildi...

FUTBOLDAN 4 YIL MEN EDİLDİ

Juventus'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin beklendiği Pogba için Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, 4 yıl futboldan men cezası verildiğini açıkladı.

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30 yaşındaki futbolcu, 2028 yılında futbola geri dönmesi halinde 34 yaşında yeşil zemine ayak basacak.

Öte yandan İtalyan basını, Paul Pogba'nın futbolu bırakma kararı aldığını ve orta saha oyuncusunun bu kararını kısa süre içinde resmi olarak duyuracağını iddia etti.

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#Paul Pogba#Doping#JUVENTUS

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