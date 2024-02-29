Fernando Santos, Galatasaray derbisi öncesinde konuştu! Jorge Jesus sorusunu duyunca kahkaha attı...

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını Tüpraş Stadyumu'nda paylaşacak. Derbi öncesi iki takım da çalışmalarını sürdürürken, siyah - beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos için basın toplantısı düzenlendi.

Portekizli çalıştırıcı, takımının son durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Santos'un sözleri;

"OYUNU DOMİNE ETMELİYİZ"

"Birtakım şeyler değişti ve değişiyor diyebiliriz. Daha 2 ay oldu ve yüzde yüz oyun anlayışımın yerleştiğini söyleyemem, bu normal. Beşiktaş oyunu domine etmeli, iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız mantalitemizi anlamak için çok çabalıyor, saygımızı kazandılar."

"BİZDEN ÖNCE DE HOCALAR VARDI AMA..."

"Bizden önce burada hocalar vardı ama benim futbol anlayışım bu. Ekibimle beraber oyuncuların çabasından çok mutluyum."

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"DERBİDE EKSİK OLMAYACAĞIZ"

"Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda dahi oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak."

"TAYYİP TALHA İYİYE GİDİYOR"

"Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce."

"YÜZDENİN TERSİNDEYİZ"

"Futbol bireysel bir oyun değil. Bizim beraber oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Büyük bir takım yüzde 80 beraber, yüzde 20 bireysel oynamalıdır. Bence biz biraz bunun tersindeyiz şu anda. Yüzde 60 bireysel yüzde 40 beraber oynama diyebiliriz. Bunu değiştirmeliyiz ve oyuncularım da benimle aynı düşüncede."

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"BEN ALAN SAVUNMASI İSTİYORUM"

"Değişen, iyiye giden şeyler var ama henüz tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Hücumda topu döndüremiyoruz, ağır hareket ediyoruz. Daha hedef odaklı ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok dönüyoruz. Bunları düzeltmeye başladık ama benim istediğim seviyede değiliz. Ceza sahasına fazla giremiyoruz. Biraz kontraatak oynama ve hızlı çıkma alışkanlığı olduğunu görüyorum, bunları konuşuyorum oyuncularımla. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forvet rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum."

"TAM TAKIM OLAMAMIŞTIK"

"İdmanlarda uzun süre tam takım olamamıştık, idmanlar çok önemlidir ve biz daha yeni bir araya geldik. Biz sezon ortasında geldik ve direkt maç oynamaya başladık. Bazı oyuncuların sonradan takıma katılması adaptasyon sürecini erteledi doğal olarak. Beşiktaş'ta her oyuncu ilk 11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir."

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"YEMEDEN ATMAYI BAŞARIYORUZ"

"Tüm bunlar ne kadar geçerli olsa da kazanma alışkanlığı çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Daha iyi futbolu isteyen insanları anlıyorum çünkü Beşiktaş'ın kodunda bu var, öyle oynamalıyız ve öyle de oynayacağız zaten. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

Soru: Jorge Jesus, "Bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar masada kazanılıyor" demişti. Siz böyle düşünüyor musunuz?



🗣️ Fernando Santos: "Henüz 2 aydır buradayım. Şu an hiçbir şey diyemem. Belki ben de ileride yorum yaparım. Jorge Jesus sevdiğim bir arkadaşım..."#Beşiktaş pic.twitter.com/JQpvcl5ini — Spor Arena (@sporarena) February 29, 2024

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"JORGE JESUS İYİ BİR ARKADAŞIM..."

Soru: Jorge Jesus, "Bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar masada kazanılıyor" demişti. Siz böyle düşünüyor musunuz?

Fernando Santos: "Jorge Jesus çok iyi bir arkadaşım. Öyle bir cevap vermiş. Belki ben de ileride bir yorum yaparım. Henüz 2 aydır buradayım. Şu an hiçbir şey diyemem, bu sözler Jorge Jesus'un sözleri. Hakemlerle ilgili de hakem eğitmeni değilim, bununla ilgili yorum yapamam."