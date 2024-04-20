Parada Galatasaray, puanda Fenerbahçe

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Fenerbahçe’nin elenmesi ile birlikte 2023-24 sezonunda Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri, Türk takımlarının topladığı puanlar ve kazandığı paralar netleşti. Türkiye, ülke puanında sezonu 9. sırada tamamlamayı garantiledi ve bu sayede 2024-25 sezonunda Süper Lig’de şampiyon olacak takımın bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılması kesinleşti.

Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar içinde en fazla puan toplayan kulüp Fenerbahçe (20) olurken, Galatasaray 15.5 puanla ikinci, Beşiktaş 9 puanla üçüncü, Adana Demirspor 3.5 puanla dördüncü sırada yer aldı. Kazanç sıralaması ise Euro bazında şöyle oluştu: Galatasaray 30.1 milyon, Fenerbahçe 8.6 milyon, Beşiktaş 5.15 milyon, Adana Demirspor 1 milyon.

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BU SEZON KiM NE KADAR KAZANDI?

1. Galatasaray 30.1 milyon Euro

2. Fenerbahçe 8.6 milyon Euro

3. Beşiktaş 5.15 milyon Euro

4. Adana Demir 1 milyon Euro

BU SEZON KiM KAÇ PUAN ALDI?

1. Fenerbahçe 20

2. Galatasaray 15.5

3. Beşiktaş 9

4. Adana Demir 3.5