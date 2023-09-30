Özgür Baran Aksaka'da Milli Takım tehlikesi! Spor Arena'ya bizzat anlattı...

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Galatasaray altyapısında yetişen ve geçen sezon A takıma yükselen 20 yaşındaki genç yetenek Özgür Baran Aksaka, sarı-kırmızılı ekip tarafından maç eksiğinin olmaması ve gelişmesi amacıyla Şanlıurfaspor’a gönderildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hazırlık maçlarında süre verdiği ve kendisinden “Maçı seyreden biri Baran’ı belki İspanyol oyuncu olarak görebilir. Oynadığı 6 numarada o topa dokunuşları, oyunu yönetmesi bu anlamda orada tek oynadığında bu işi çok iyi yapıyor. Baran’dan beklentimiz çok yüksek” diye bahsettiği genç yıldız adayı Aksaka, geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Aksaka, annesinin Bulgaristan Türk'ü olması nedeniyle Bulgaristan Milli Takımı’ndan gelen davetle ilgili konuşurken, milli takım tercih süreçlerine yönelik düşüncelerini de aktardı.

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“İYİ BİR SEZON GEÇİRİP GALATASARAY’A GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUM”

TFF 1.Lig ekibi Şanlıurfaspor ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştın. Bu sezonki hedeflerinden bahseder misin?

Öncelikle yeni sezonda çoğu maçta süre bulmak ve bu maçları iyi değerlendirip Galatasaray’a güçlü dönmek istiyorum. İstatistik ve süre olarak katkı sağlayıp, burada iyi bir sezon geçirip, takıma katkı vererek Galatasaray’a iyi bir şekilde dönmek istiyorum. Galatasaray’da oynamak benim en öncelikli hedefim. Onun için ben Şanlıurfaspor’a gelmek istedim. 1 sene kendimi gösterip güçlü dönmek istiyorum açıkçası.

“HAYALİM GALATASARAY’DA SÜRE BULARAK TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KENDİMİ GÖSTERMEK”

Galatasaray altyapısına geçiş sürecini anlatır mısın? Sarı-kırmızılılar ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmen var. Sarı-kırmızılı ekipteki hedeflerinle ilgili ne düşünüyorsun?

Çorlu’da bir futbol okulunda oynuyordum. Babam daha sonra Galatasaray’da oynama fikrini bana aşıladı. Bana, “Seçmelere gitmek ister misin?” diye sordu. Bende kabul ettim. Seçmelerde seçilince birkaç sene Çorlu’dan İstanbul’a gidip geldim. 14 yaşından sonra tesislerde kalmaya başladım. Galatasaray’ın bütün yaş kategorilerinde oynadım. Hayalim Galatasaray’da süre bularak maçlarda oynamak ve taraftarımızın önünde kendimi göstermektir. Döndüğüm zaman hazırlık kampını ve maçları iyi geçirip tekrardan takıma katılmak istiyorum. Galatasaray’da, Avrupa’da başarılar kazanmak için bu sene bir kadro kuruldu. Umarım ileride biz de bu kadronun bir parçası olup daha fazla süre bulabiliriz.

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“OKAN HOCA, VİLLARREAL İLE OYNADIĞIMIZ MAÇTAN SONRA BENİ İSPANYOL FUTBOLCULARA BENZETTİ”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verdiği bir röportajda, “Baran hepimizin çok beklentisi olduğu bir oyuncu. Maçı seyreden biri Baran’ı belki İspanyol oyuncu olarak görebilir. Topa dokunuşları ve oyunu yönetmesi bu işi çok iyi yapıyor” demişti. Okan Buruk’un performansına olan etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

Okan Hoca kulüpteyken benimle sürekli iletişim halindeydi. Bana hazırlık maçlarında şans verdi. Bende o maçları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Benim hakkımda çok güzel şeyler söyledi. Okan Hocanın beklentilerini karşıladığım için mutluyum. Maçlarda bana neler yapmam gerektiğini söyleyip, bana uyarılarda bulunuyordu. Oynadığım zaman sahada yabancılık çekmemem gerektiğini söylüyordu. Antrenmanlarda tavsiyeler veriyordu. İspanyol takımı olan Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçından sonra beni İspanyol futbolculara benzetti. Her zaman bize güven vermeye ve özgüvenimi yüksek tutmaya çalışıyordu. Açıkçası çok da baskı altına almıyordu ve bazen kendi halimize bırakıyordu. Bana gerekli zamanlarda gerekli şeyleri söylüyordu.

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“FREDRİK MİDSTJÖ VE JUAN MATA, MAÇLARDAN ÖNCE BANA TAVSİYEDE BULUNUYORLARDI”

Galatasaray formasıyla hazırlık maçlarında forma şansı buldun. Neler hissettin? Tecrübeli futbolcuların sana ne gibi tavsiyeleri oldu?

Öncelikle maçlarda oynadığım için çok mutlu oldum. Galatasaray’daki hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdim ve taraftarımızın önüne çıktım. Maça çıkıp ilk 11 oynadım. O anlar benim için gerçekten çok güzeldi ve ailemi de gururlandırdım. Sonuçta 10 yıllık bir emek vardı ve ondan dolayı ben de çok gururlandım. Bunun karşılığını almak beni çok mutlu etti. Galatasaray’da ilk kez ilk 11’de İstanbulspor karşısında oynamıştım. Birkaç gün önce ilk 11’de oynayacağım belli olmuştu. Juan Mata benimle özel olarak ilgilenip, maçta nasıl iletişim halinde olmamız gerektiğini ve nasıl paslar atacağımızı söylemişti. Mata, “Birbirimizle her zaman iletişim halinde olmalıyız. Oyunu bizim yönlendirmemiz gerekiyor” diye söylüyordu. Midstjö de bana katkıda bulundu. Midstjö, bazen yanlış bir pozisyon aldığımda, arkamda bir rakip olduğunda sürekli benimle konuştu ve uyardı.

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“AVRUPA’YI, GALATASARAY’DAKİ VİZYONUMU TAMAMLADIKTAN SONRA DÜŞÜNÜYORUM”

Geçen sezon Galatasaray- Rukh Lviv maçında Celta Vigo ve Bologna’nın gözlemcilerinin seni izlediği öne sürülmüştü. Avrupa takımlarıyla o dönem temasınız oldu mu?

O dönem Avrupa’dan takımlar izlemeye geliyordu ve izlendiğimi biliyordum ama öncelikle hedefim Galatasaray’da süre bulmak. Bana ilgi gösterildiği doğru fakat Galatasaray’daki vizyonumu tamamladıktan sonra her futbolcu gibi bende Avrupa’yı düşünüyorum.

“SERGİO BUSQUETS’İN OYNADIĞI FUTBOLA ODAKLANDIM, LA LİGA’DA OYNAMAK İSTERİM”

Türk ve dünya futbolunda örnek aldığın futbolcular var mı? Varsa bu isimlerin hangi yönlerini örnek alıyorsun?

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Örnek aldığım çok oyuncu var açıkçası. Orta sahanın her yerinde oynadığım için sadece tek bir mevki söylemeyeyim. 6 numara oynadığım için özellikle son dönemde Sergio Busquets’i çok izliyorum. Oyunu nasıl yönlendiriyor, oyuna nasıl tempo katıyor diye ona odaklandım. Thiago Alcântara’yı da izliyorum. O da benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yakın zamandan benim oyun tarzıma yakın olduğu için Pedri’yi de beğeniyorum. Oyun tarzıma uygun olduğunu düşündüğüm için bir gün La Liga’da oynamak isterim.

“ARDA GÜLER VE BERTUĞ YILDIRIM, KENDİLERİNİ KANITLAMIŞ BAŞARILI FUTBOLCULAR”

Arda Güler, Bertuğ Yıldırım gibi gençlerimiz bu sezon Avrupa’nın yolunu tuttular. Türk oyuncuların Avrupa macerası hakkında ne düşünüyorsun? Bu transferler diğer genç oyuncular için sence bir motivasyon kaynağı mı?

Hepimizin hayali Avrupa’ya gidip orada ülkemizi temsil etmek. Onlar da gerçekten çok başarılı oldular ve Avrupa’nın yolunu tuttular. Yetenekleriyle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kendilerini kanıtlamış oyuncular. Bunu da çoğu kez gösterdiler. Onları da tebrik ederim, başarılar dilerim. Umarım bu sayı daha çok artar ve Türk futbolu daha iyi yerlere gelir.

“BULGARİSTAN’DAN İKNA ETMEK İÇİN GELDİLER, TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM”

Geçen sene medyada Bulgaristan U21 Takımı’nın sana davet gönderme kararı aldığına yönelik haberler yer çıkmıştı. Milli takım tercih süreciyle ilgili neler yaşandı?

Bulgaristan Milli Takımı’nın bana karşı ilgisi var. Ben Türkiye Milli Takımımızı daha ön planda tuttuğum için son birkaç aydır Türkiye’den davet gelmesini bekledim. Benim en formda olduğum dönem olan geçen sene milli takımla ilgili haberler çıkmıştı. O haberler çıkınca Tolunay Kafkas döneminde bana Türkiye’den teklif gelmişti. Beni arayıp, “Seni bu kampa çağıracağız” dediler. O davet gelmediği için şu an ortada böyle bir durum var ve daha kararımı vermedim. Birkaç hafta sonra milli takım arası olacak. Açıkçası son birkaç aydır Ümit Milli Takım’a çağrılmayı bekliyordum ama o davet gelmediği için Bulgaristan çağırırsa değerlendirebilirim. Bulgaristan Milli Takımı’ndan teklif geldi ama ben o dönem bir sakatlık yaşamıştım. Onlara Türkiye Milli Takımı’na gitmek istediğimi ve oradan davet beklediğimi söylemiştim. Kaç senedir altyapıda oynadım, 20 yaşına geldim fakat benim 1 tane bile milli takım maçım yok. Bulgaristan’dan beni ikna etmek için geldiler. Ona rağmen birkaç kere milli takım kampı için beklemek istedim. Onlar da anlayışla karşıladı. Çok iyi oynadığım dönemlerde bana, “Seni bu kampta milli takım kadrosuna çağıracağız” dediler. Evraklarımı hazırlamaya başlıyordum fakat yine de çağırmıyorlardı. Şu an ortada karışık bir durum var.