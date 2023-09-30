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Türkiye'nin en pahalıları listesine Galatasaray damgası!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Beşiktaş
Türkiyenin en pahalıları listesine Galatasaray damgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

236 milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı takımı olan sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Tete, 24 milyon Euro ile en pahalı futbolcu. En yüksek piyasa değerine sahip 17 oyuncunun 10’u Galatasaray’dan, 4’ü Fenerbahçe’den, 2’si Trabzonspor’dan, 1’i Beşiktaş’tan.

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Futbolcu değerlemesinde uluslararası referans noktası olarak kabul edilen ‘Transfermarkt’, Süper Lig’de 2023-24 sezonunun ilk piyasa değeri güncellemesini gerçekleştirdi. Oyuncuların performanslarından ziyade yaz transfer dönemindeki aldıkları teklifler, ligin kalitesi ve uluslararası müsabakada oynayıp oynamadığı gibi hususların dikkate alındığı değerlendirmeden öne çıkan sonuçlar şöyle:

TETE, NDOMBELE, ICARDI

1- En pahalı futbolcu, 24 milyon Euro ile Tete. Galatasaraylı futbolcuyu, 21 milyon Euro ile takım arkadaşı Tanguy Ndombele izlerken, 20’şer milyon Euro değer biçilen Mauro İcardi, Wilfried Zaha ve Fenerbahçeli Cengiz Ünder üçüncü sırayı paylaşıyor.

2- En çok değer kazanan, Beşiktaşlı Gedson Fernandes. Portekizli oyuncunun değeri 12 milyon Euro’dan 17 milyon Euro’ya yükseltildi.

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Türkiyenin en pahalıları listesine Galatasaray damgası

PEPE 4 MİLYON EURO DÜŞTÜ

3- En çok değer kaybeden, Trabzonsporlu Nicolas Pepe. Ligde henüz oynama şansı bulamayan oyuncunun değeri 18 milyon Euro’dan 14 milyon Euro'ya indirildi.

4- Galatasaray, 236 milyon 830 bin Euro’ya ulaşan kadro değeriyle Süper Lig’in en pahalı takımı unvanını korudu. En düşük değerli kadro, 13 milyon 330 bin Euro ile İstanbulspor'da.

5- Değer bakımından takım kadrolarındaki en büyük düşüş Fenerbahçe’de yaşandı. Sarı lacivertlilerin kadro değeri 5 milyon 300 bin Euro kayıpla 200 milyon 550 bin Euro'ya geriledi.

Türkiyenin en pahalıları listesine Galatasaray damgası

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Beşiktaş

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